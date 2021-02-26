Консолидированный бюджет Удмуртии получит 22% от всех налогов за январь 2021 года

За январь 2021 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России 14,31 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, что на 3,12 млрд руб. меньше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по республике.

Так, в федеральный бюджет мобилизовали 11,22 млрд руб. или 78% от общей суммы налогов Удмуртии, в бюджет региона — 3,09 млрд руб. или 22%, что на 1,3 млрд руб. больше, чем в январе 2020 года. Доходная часть консолидированного бюджета республики за месяц на 48,8% или 1,51 млрд руб. состоит из налогов на доходы физлиц, на 14,8% или 460 млн руб. — из налогов на прибыль организаций, на 8,3% или 250 млн руб. — из налогов на имущество, на 19,5% или 610 млн руб. — акцизов по подакцизным товарам, на 8,6% или 260 млн руб. — по остальным налогам и сборам.

Наибольшие доли в структуре налоговых поступлений федерального бюджета — 7,68 млрд руб. или 68% — заняли платежи за пользование природными ресурсами, 29% или 3,25 млрд руб. — поступления по налогу за добавленную стоимость. На долю налогов на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам пришлось по 0,5% и 1,6% соответственно. Кроме того, объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС, составил 3,19 млрд руб. Это на 312 млн руб. или 11% больше, чем за январь 2020 года.