Еще у 392 нижегородцев выявили коронавирус

В Нижегородской области к 26 февраля число случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло до 95,78 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ. В том числе, за последние сутки заболевание обнаружили у 392 местных жителей.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели около 88 тыс. нижегородцев, скончались 2,43 тыс. заболевших. Сейчас лечение получают около 5,4 тыс. пациентов.

В России число выявленных случаев COVID-19 превысило 4,22 млн. Выздоровели 3,78 млн пациентов, скончались 85,3 тыс. заболевших.

Анастасия Еремина