За сутки в Ростовской области выявили 285 случаев коронавируса

Суточный прирост заболеваемости в Ростовской области составил 285 случаев, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Ростове-на-Дону — 111. В Неклиновском районе выявлено 14 случаев, в Таганроге и Азовском районе — по 12, в Зерноградском районе — 10, в Багаевском районе — девять, в Донецке и Семикаракорском районе — по восемь, в Белокалитвинском и Матвеево-Курганском районах — по семь, в Новочеркасске, Новошахтинске и Каменском районе — по шесть, в Батайске, Егорлыкском и Октябрьском районах — по пять. По четыре случая выявлено в Азове, Гуково, Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском и Сальском районах, по три — в Шахтах, Мартыновском и Цимлянском районах, по два — в Аксайском, Веселовском, Зимовниковском, Кагальницком, Константиновском, Морозовском, Тарасовском и Чертковском районах, по одному — в Зверево, Каменске-Шахтинском, Дубовском, Красносулинском и Куйбышевском районах.

За минувшие сутки в области вылечились 319 человек. Умерли 16 человек.

По состоянию на утро 26 февраля количество инфицированных в области превысило 72,4 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1725. Коэффициент распространения инфекции — 0,93. За весь период пандемии выздоровели более 62,8 тыс. человек, умерли 3 095 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева