Во время пандемии Великобританию покинуло более 1 млн иностранных рабочих

С начала пандемии из Великобритании уехало более 1 млн иностранных рабочих, пишет Bloomberg, ссылаясь на мнение профессора экономики Королевского колледжа в Лондоне Джонатана Портеса. Это самый значительный отток иностранных рабочих из страны со времен Второй мировой войны.

«Риск здесь состоит в том, что люди могут не вернуться, так что у нас будет нехватка рабочей силы и квалифицированных кадров, и мы потеряем часть производства, роста и налоговых поступлений на постоянной основе,— считает господин Портес.— Учитывая, как миграция помогает экономическому росту, особенно в Лондоне, это может стать плохой новостью».

На этой неделе британское Управление национальной статистики (ONS) опубликовало данные о том, что на четвертый квартал прошлого года в Великобритании было на 795 тыс. иностранных рабочих меньше, чем годом ранее. По мнению господина Портеса, ONS, скорее всего, недооценивает отток иностранцев из страны.

Яна Рождественская