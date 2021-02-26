Черный список финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В черном списке финансистов, составляемом Банком России, на начало 2021 года было более 7 тыс. человек, при этом по сравнению с предыдущим показателем зафиксировано снижение на 4,3%. До этого число лиц в черном списке росло в течение пяти лет на фоне проводимого ЦБ оздоровления финансовой системы.

По данным ЦБ, на 1 января 2021 года в базе находились 7182 человека против 7504 на начало 2020 года. На 15 февраля 2021 года число сократилось до 7026 человек, сообщает «Интерфакс». Причинами сокращения списка стали истечение в 2020 году срока нахождения в базе лиц, внесенных туда в 2016 году, и принятие комиссией ЦБ по жалобам положительных решений по обращением лиц, чья деловая репутация была признана неудовлетворительной.

В черный список Банка России включаются топ-менеджеры, акционеры и члены совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций с неудовлетворительной деловой репутацией. Попадание в список лишает права на определенный период входить в совет директоров или топ-менеджмент, приобретать крупные пакеты финансовых организаций.

В 2018 году вступил в силу закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций и ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Срок пребывания руководителей и владельцев банков в списке был увеличен с пяти до десяти лет.