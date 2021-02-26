На дорогах Кубани появятся 20 новых пунктов весового контроля

На дорогах Краснодарского края в ближайшее время появится 20 новых пунктов. Этот вопрос обсуждался на сессии Законодательного собрания региона, прошедшей 25 февраля.

По словам начальника ГУ МВД Кубани Владимира Андреева, в 2020 году была выписана «не одна тысяча штрафов» за перегруз автомобилей. Однако нередкими оказались случаи, когда на пунктах весового контроля не читаются регистрационные знаки на грузовиках, что не позволят их идентифицировать и наложить взыскание.

«Нужно отладить взаимодействие и привлекать всех нарушителей к ответственности. Давайте объединим усилия и совместно выработаем решение этой проблемы. Мы ежегодно порядка 40 млрд рублей тратим на содержание федеральных, краевых и муниципальных дорог, но они у нас стремительно изнашиваются. Есть факты, когда перевес превышает допустимые значения в четыре раза. С этим нужно бороться»,- заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Первый автоматизированный пункт весового контроля на дорогах Краснодарского края появился в 2017 году, хотя в УГИБДД региона говорили об их необходимости еще двумя годами ранее. По мнению ведомства, их преимущество в том, что не требуется дежурства сотрудника полиции при проверке.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае объем дорожного фонда в 2021 году составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. или на 6,6% больше, чем годом ранее. В четверг, 25 февраля 2021 года депутаты ЗСК утвердили выделение дополнительных 2,8 млрд руб. на развитие сети автомобильных дорог в текущем году. Финансирование удалось увеличить за счет поступления доходов сверх прогнозировавшегося уровня и федеральных субсидий.

Алексей Белянин