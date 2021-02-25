На Кубани дорожный фонд в 2021 году увеличат на 6,6%

В Краснодарском крае объем дорожного фонда в 2021 году составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. или на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

В четверг, 25 февраля 2021 года депутаты ЗСК утвердили выделение дополнительных 2,8 млрд руб. на развитие сети автомобильных дорог в текущем году. Финансирование удалось увеличить за счет поступления доходов сверх прогнозировавшегося уровня и федеральных субсидий.

«Мы в лидерах страны по этому направлению [объему дорожного фонда]. Объем фонда позволит нам продолжить строительство обхода станицы Ленинградской, обхода Тимашевска, Яблоновского моста, трассы Краснодар-Ейск», – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Также, по данным властей региона, в 2021 году в Краснодарском крае приступят к проектированию подъездной дороги к аэропорту Краснодара.

В целом, по итогам 2021 года на Кубани планирую отремонтировать и реконструировать около 620 км дорог. Кроме того, деньги пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее планировалось, что в 2021 году дорожный фонд Краснодарского края составит 32,7 млрд руб., на эти деньги будут реконструированы или отремонтированы более 231 км дорог в районах и порядка 252 км дорог регионального значения. В частности, говорилось, что на ремонт участка трассы Краснодар – Ейск в 2021 году направят более 750 млн руб.

Алексей Белянин