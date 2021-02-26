«Яндекс» создал две бизнес-группы для разных сервисов

«Яндекс» создал внутри себя две бизнес-группы, которые объединили различные сервисы интернет-компании, рассказал на своей странице в Facebook ее управляющий директор Тигран Худавердян.

Первая бизнес-группа под названием «Поиск, рекламные и облачные сервисы» объединила бизнесы с рекламной моделью, вторая — «Еком и райдтех» — сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы, в частности «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку» и «Яндекс.Маркет».

Руководителем первой группы станет глава «Поиска» «Яндекса» Андрей Стыскин. Вторую возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, сохранив свой пост. Максим Гришаков продолжит руководить «Яндекс.Маркетом», уточнили в компании.

В 2021 году «Яндекс» инвестирует еще $400–500 млн в развитие маркетплейса и сервисов «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда», заявила компания 16 февраля.

Дмитрий Шестоперов