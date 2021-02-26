В Татарстане разрешили проведение утренников с участием родителей

Управление Роспотребнадзора по Татарстану разрешило проведение утренников в детсадах республики с участием родителей. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.

При этом, по ее словам, необходимо выполнить ряд условий. В частности, родители не должны быть из категории лиц старше 65 лет. Помимо этого, утренники можно проводить лишь при отсутствии случаев заражения или карантина по инфекционным болезням.

«Кроме того, на том мероприятии, которое проводится внутри этой групповой ячейки, для всех взрослых должен быть обязательно организован входной контроль, термометрия. Желательно, чтобы был какой-то зеленый коридор, чтобы родители, проходя на этот утренник, не пересекались с детьми из других групп», — отметила госпожа Замалиева.

При этом решение о проведении утренников принимает заведующая детским садом.

"Ъ-Казань"