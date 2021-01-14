США навели Израиль на цели в Сирии

Израиль нанес четвертый менее чем за три недели удар по Сирии. Американские источники утверждают, что атака была совершена по согласованию с Вашингтоном и на основе данных разведки США. Как утверждает сирийская оппозиция, по числу жертв этот налет не имеет себе равных. В результате ракетных ударов погибли свыше 50 человек — сирийские военные и бойцы проиранских группировок. Израильские эксперты называют атаку посланием Ирану, Сирии и новой американской администрации.

В ночь на среду Израиль нанес удар по восточным районам Сирии, около иракской границы. Сначала об этом традиционно сообщили официальные сирийские СМИ, не приводя никаких подробностей, кроме района атаки — Дейр-эз-Зор и Альбу-Камаль. О последствиях стало известно от близкого к оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии. По его данным, в результате удара погибли по меньшей мере 57 человек, многие получили ранения. Среди погибших около полутора десятка сирийцев, остальные — бойцы проиранских группировок несирийской национальности — в частности, афганцы и иракцы. При этом иранские СМИ подчеркивают, что среди убитых иранцев нет. Целью атаки стали военные объекты, в том числе склады оружия и боеприпасов сирийской армии, ливанского шиитского движения «Хезболла» и других проиранских сил, прежде всего бригады «Фатимиюн», набранной из афганских шиитов, большинство из которых еще в 1980-е годы бежали в Иран. По подсчетам Центра мониторинга, всего было нанесено около 18 ударов в районе Дейр-эз-Зора, аль-Маядина и Альбу-Камаля. Центр отмечает, что это самая крупная израильская атака в Сирии по числу жертв.

Высокопоставленный сотрудник разведки США на условиях анонимности сообщил информагентству Associated Press , что авиаудары были нанесены на основе разведданных, предоставленных Израилю Вашингтоном, и речь идет о складах оружия, перебрасываемого в Сирию иранцами.

Американские СМИ указывают на прошедшую в понедельник встречу госсекретаря США Майка Помпео и главы израильской разведывательной службы «Моссад» Йоси Коэна в популярном вашингтонском ресторане Cafe Milano. Кроме того, во вторник состоялось 47-е заседание совместной военно-политической группы США и Израиля. Об этом сообщил сайт Госдепартамента США. Отмечается, что встреча была частично очной, частично в формате видеоконференции. «В свете возрастающих угроз безопасности на Ближнем Востоке в связи с производством и распространением Ираном передовых систем вооружений, таких как крылатые ракеты, беспилотные воздушные системы, а также баллистические ракеты, оба правительства подчеркнули взаимную необходимость расширять сотрудничество для противодействия таким угрозам»,— говорится в тексте документа по итогам встречи.

Как и после большинства подобных атак, израильские военные отказались от комментариев. Обычно Израиль берет ответственность на себя не в случае превентивных ударов, а когда речь идет об ответе на явные враждебные действия противника. Согласно официальному отчету израильской армии, опубликованному в конце декабря, в 2020 году «на сирийском фронте было поражено 50 целей». Со своей стороны, сирийский Центр мониторинга насчитал 39 воздушных и ракетных атак Израиля по Сирии, в ходе которых было уничтожено 135 целей и убиты 217 человек. В их числе — четыре мирных жителя, 12 сирийских военных, 124 бойца различных группировок несирийского происхождения, 56 бойцов «Хезболлы» и иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и 21 военнослужащий иранского Корпуса стражей исламской революции.

В последнее время интенсивность израильских ударов по Сирии заметно возросла.

Атака по провинции Дейр-эз-Зор — уже четвертая менее чем за три недели. До этого Израиль атаковал Сирию 7 января, а также 25 и 30 декабря.

В основном целями были районы южнее Дамаска, а также к востоку от Хамы. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» цитирует неназванный израильский военный источник, который обещает активизировать атаки. По его словам, если раньше шла речь об одном ударе раз в три недели, то теперь израильтяне наносят три удара за десять дней. Впрочем, это не совсем точная статистика. Так, только в прошлом ноябре были зафиксированы четыре израильские атаки в период с 18 по 26 ноября. В октябре был нанесен один удар. С 31 августа по 14 сентября — пять ударов.

Директор израильского Института исследований национальной безопасности (INSS) и бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке Амос Ядлин в своем Twitter назвал последнюю атаку посланием для Ирана, Сирии и новой администрации президента США Джо Байдена. По его словам, иранцы должны знать, что Израиль «не перестанет работать в Сирии даже при Байдене», сирийцам нужно понимать, что за свободу действий, которую они дают иранцам на своей территории, они будут платить «высокую цену», а приходящая администрация в Вашингтоне должна учитывать, что «помимо ядерной проблемы есть еще одно направление негативной деятельности Ирана, c которым необходимо разобраться».

Ранее в январе INSS опубликовал ежегодный рейтинг угроз для Израиля. В нем подчеркивается, что, помимо внутреннего политического кризиса и последствий пандемии коронавируса, основной угрозой для Израиля остается Иран. «Хотя начало войны против Израиля не ожидается, отдельные события могут перерасти в значительную эскалацию, прежде всего на северном фронте»,— написал Амос Ядлин в Twitter, презентуя доклад. Уже в тексте документа отмечается, что «Израиль должен продолжать рассматривать иранскую военную ядерную программу как главную внешнюю угрозу своей безопасности, а региональную деятельность Ирана — как вызов, требующий постоянного ответа». Указывается, что «работа Израиля в Сирии» замедляет процесс закрепления там Ирана и «Хезболлы», но не может полностью ему помешать. Кроме того, есть риск провокаций в адрес израильтян. Поэтому Израиль всегда должен быть готов к возможному ответу Ирана, а также к возможной войне на несколько фронтов у своих северных границ. «Проблемы на северном фронте никуда не исчезнут, но, вероятно, не скоро достигнут широкой эскалации, потому что на этом этапе все вовлеченные игроки сосредоточены на борьбе с последствиями коронавирусного кризиса… Но даже в этот период существуют риски незапланированной эскалации, которая может привести к войне на фронтах Ливана, Сирии и Ирака»,— говорится в докладе. Правительству Израиля рекомендуется быть готовым к такому развитию событий, в том числе ущербу для гражданского тыла. «В то же время должны быть инициированы политические усилия и усилия по обеспечению безопасности, чтобы предотвратить войну»,— подчеркивают авторы документа.

Они также считают, что Израиль должен сформулировать свою повестку для предстоящего диалога между администрацией Байдена и международным сообществом по Ирану. Правительству рекомендуется использовать и существующий механизм координации для разрешения возможных трений с Россией, чтобы Израиль смог проводить активную политику на юге Сирии и атаковать там «иранских марионеток, включая силы "Хезболлы"». Предлагается также усилить позиции сирийских суннитов и друзов, в том числе наладить гуманитарную помощь тем, кто выступает против сирийского режима. «Это создаст "остров израильского влияния", тем самым подорвав стремление к консолидации иранского и его марионеточного присутствия на юге Сирии»,— считают авторы доклада.

Марианна Беленькая