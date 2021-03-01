Страна для чувств

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Прошедший год приучил нас к жизни без далеко идущих планов. Мы его пережили вместе с требованиями Роспотребнадзора, карантинным заточением и прогулками по графику. Будущее уже не так туманно: 2021-й наконец-то подает надежду на долгожданный и давно необходимый нам отдых.

Япония до сих пор загадка для европейца: мир там выглядит совершенно иначе, мысли и чувства получают полную перезагрузку, приходя в согласие друг с другом. О местах и традициях Японии, которые дадут новый импульс всем пяти чувствам,— в путеводителе “Ъ”, который своими впечатлениями и знаниями дополнили фигуристка Евгения Медведева и режиссер и продюсер Андрей Болтенко.



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