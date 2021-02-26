Segezha запустила производство CLT-панелей

Segezha Group запустила производство склеенных деревянных панелей CLT (cross-laminated timber) для деревянного домостроения в Вологодской области.

Инвестиции в предприятие «Сокол СиЭлТи» составили около 3 млрд рублей. Завод будет выпускать 50 тыс. куб. м панелей ежегодно. Продукция будет поставляться на внутренний рынок и отправляться на экспорт.

По данным «Ъ», предприятие может заключить с правительством СПИК 2.0. конкурс состоится в апреле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Segezha Group пойдет за СПИК»