Омская область в 2020 году увеличила экспорт продукции АПК на 36%

Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Омской области в 2020 году составил $259,9 млн, что на 35,8% больше, чем годом ранее и на 29,7% превысило плановый показатель, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Превышение планового значения показателя произошло за счет увеличения экспорта масложировой продукции, злаковых культур, семян масличных культур (рапса) и другой продукции»,— пояснили в правительстве.

Омская область в прошлом году экспортировала продукцию АПК в 45 стран.

Больше всего в Китай, Казахстан, Вьетнам, Киргизию и Монголию.

Плановый показатель экспорта продукции АПК региона на 2021 год предусмотрен в объеме $217,9 млн (в сопоставимых ценах).

Дарья Решетникова