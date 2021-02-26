На Кубани выдача микрозаймов в январе 2021 года выросла на 39%

В Краснодарском крае в январе 2021 года выдали 73,8 тыс. займов «до зарплаты». Это на 38,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю регион занимает третье место в России, уступая только Москве (97,9 тыс.) и Московской области (87 тыс.). Самую серьезную динамику роста по итогам первого месяца года продемонстрировали Ставропольский край (+60,1%), Московская область (+49,9%) и ХМАО (+42,8%). В то же время в Архангельской и Белгородской областях показатели выдачи микрозаймов снизились на 11,5% и 10%, соответственно.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин отмечает, что после сокращения весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» не только полностью восстановилась, но возобновила рост.

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%»,- прокомментировал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году выдали 692,6 тыс. займов «до зарплаты» – это на 2% меньше, чем годом ранее. Средний размер микрозайма в Краснодарском крае в 2020 г. составил 9 тыс. руб., что на 3,5% аналогичного показателя предыдущего года.

Алексей Белянин