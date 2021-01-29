Выдача микрозаймов в Краснодарском крае в 2020 году снизилась на 2%

В Краснодарском крае в 2020 году выдали 692,6 тыс. займов «до зарплаты». Это на 2% менеше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных микрозаймов Кубань занимает третье место в России, после Москвы (901 тыс.) и Подмосковья (801,2 тыс.). В топ-5 также вошли Свердловская (683,8 тыс.) и Кемеровская (641,8 тыс.) области. Больше всего по итогам года выросла выдача займов до зарплаты в Московской области (+14,7%), Москве (+12,8%) и Приморском крае (+11,7%).

Всего в России в 2020 году выдали 18,78 млн микрозаймов (до 30 тыс. руб.) – на 0,9% меньше, чем годом ранее. В декабре 2020 года было выдано 1,87 млн. микрозаймов, что на 16,6% больше по сравнению с декабрем 2019 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе-ноябре 2020 года выдали 610 тыс. микрозаймов. Это соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. По этому показателю Кубань также занимала третье место в России.

Алексей Белянин