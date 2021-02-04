В Краснодарском крае средний размер микрозайма вырос на 3,5%

Средний размер микрозайма в Краснодарском крае в 2020 г. составил 9 тыс. руб., что на 3,5% аналогичного показателя предыдущего года, подсчитало Национальное бюро кредитных историй. По размеру среднего «займа до зарплаты» Краснодарский край находится на девятом месте в рейтинге российских регионов.

Лидером рейтинга традиционно стала Москва, где средняя сумма микрозайма составляет 11,1 тыс. руб., за ней следует Белгородская обл. (10,7 тыс. руб.), замыкает тройку лидеров Ростовская обл. (9,7 тыс. руб.). В рейтинг также попали Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Омская области, Ханты-Мансийский АО и Ставропольский край. В целом по стране размер микрозайма за год вырос на 2,6% и в настоящий момент составляет 8,74 тыс.руб. Рейтинг был составлен на основе статистических данных более трех тысяч кредитных организаций, действующих на территории РФ.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, количество выданных микрокредитов в Краснодарском крае за год сократилось на 2%, в 2020 году их было выдано 692,6 тыс.

Ольга Логинова