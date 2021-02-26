92 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у пяти детей до 14 лет и 18 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 48 жителей Ижевска, 10 граждан из Завьяловского района, по пять — из Сарапула, Можги и Увинского района, четыре — из Камбарского района, по три — из Кизнерского, Малопургинского и Можгинского районов, по два — из Сарапульского и Селтинского районов, по одному — из Алнашского и Граховского районов. При этом 92 человека вылечились от COVID-19.

За все время в республике зарегистрировали 28130 случаев заражения коронавирусом. Из них 360 закончились летальным исходом, 24752 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 113 заболевших находятся в тяжелом состоянии.