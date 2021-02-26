Воронежские застройщики получили 6 млрд рублей с эскроу-счетов в 2020 году

Строительные компании в Воронежской области, сдавшие в эксплуатацию построенное жилье, получили с раскрытых счетов эскроу более 6 млрд руб. в 2020 году. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

«Всего в течение 2020 года было раскрыто более 3 тыс. счетов. По закону строительная компания получает доступ к средствам на них только после сдачи жилья. При банкротстве застройщика или отзыве лицензии у банка покупатель жилья получает свои деньги обратно. В начале 2021 года на эскроу-счетах находилось 11 млрд руб.»,— сообщили в ЦБ.

По данным ЦБ, в 2020 году воронежцы открыли в банках почти 7,5 тыс. счетов эскроу, их количество по сравнению с 2019 годом, когда этот инструмент начал внедряться, выросло в 6,5 раз. Управляющий ЦБ в Воронеже Роман Костянский отметил, что во втором полугодии 2020 года, когда начала работать программа льготной ипотеки с господдержкой, было было открыто в 3,5 раза больше счетов, чем в первом полугодии.

В 2020 году в Воронежской области зарегистрировано 13,650 тыс. договоров участия в долевом строительстве, сообщила накануне на пресс-конференции руководителя управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. В 2019 году этот показатель был выше почти на 40% (18,738 тыс. договоров), так как в 2019 году отмечался существенный рост заключения таких договоров перед переходом на счета эскроу в качестве обеспечения обязательств застройщиков по договорам участия в долевом строительстве.

Сергей Калашников