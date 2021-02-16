В Воронежской области количество ДДУ в 2020 году снизилось на 40%

В 2020 году в Воронежской области зарегистрировано 13,650 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила в ходе пресс-конференции руководителя управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. В аналогичном периоде 2019 года этот показатель был выше почти на 40% (18,738 тыс. договоров), так как в 2019 году отмечался существенный рост заключения таких договоров перед переходом на счета эскроу в качестве обеспечения обязательств застройщиков по договорам участия в долевом строительстве.

Тем не менее, количество заключенных договоров участия в долевом строительстве в 2020 году примерно соответствует показателю 2018 года, когда в регионе было зарегистрировано 12,756 тыс. договоров участия в долевом строительстве, заметили в управлении.

Вместе с тем, Росреестром отмечен рост ДДУ, обеспеченных счетами эскроу – 6,55 тыс. за 2020 год, что почти в шесть раз превышает данный показатель за 2019 год (1,167 тыс. договоров). В Росреестре такое увеличение объясняют постепенным замещением способа обеспечения в виде отчислений застройщика в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства способом обеспечения в виде расчетов посредством счетов эскроу.

За что систему эскроу-счетов критиковали девелоперы, развивающие застроенные территории, читайте в материале “Ъ-Черноземье“

Ирина Лобанова