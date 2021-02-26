Город в Липецкой области оставался без воды после коммунальной аварии

После аварии на центральном водопроводе у 19,4 тыс. человек, практически всех жителей города Усмань в Липецкой области, была отключена холодная вода до вечера 25 февраля. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Десятисантиметровая труба центрального водопровода лопнула на улице Радищева, сообщили в МЧС в 17:30. В зону отключения попали 5136 домов, где всего живут 19,4 тыс. человек, а также располагаются больница, туберкулезный санаторий, три школы и шесть детских садов.

По состоянию на 20:30 без холодного водоснабжения оставались 6 тыс. человек, на поврежденную трубу был установлен хомут, магистральный водопровод заполняли водой, сообщили в МЧС. Аварию устраняла бригада местного водоканала из шести человек. Они откачали из траншеи воду и заменили два метра чугунной трубы. Водоснабжение было восстановлено к ночи.

Сергей Калашников