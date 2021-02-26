Twitter создаст платную подписку для эксклюзивного контента

Социальная сеть Twitter разработает два новшества: возможность создания групп и функцию платной подписки Supper Follows. Сколько будет стоить такая подписка, в компании не уточнили.

Благодаря функции создания групп (Communities), пользователи смогу как создавать свои сообщества, так и присоединяться к другим с интересующей их тематикой. Подписка Supper Follows позволит владельцам аккаунтов брать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту. Дополнительным эксклюзивным контентом могут стать сообщения, которые не будут видны другим пользователям, а также подписка на рассылку новостей и цифровая символика.

Пока нет графика, когда будет запущена какая-либо из этих функций. Twitter перечислил их как «что будет дальше» для своей платформы во время презентации для аналитиков и инвесторов.