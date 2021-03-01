Угуису

Вместе с весной, расцветающими сливой и сакурой в парках начинает выводить трели японский соловей — угуису. Маленькая птичка оливкового цвета является по своему происхождению родственницей воробья и соловьем зовется образно — за красоту пения. Японцы, видящие в смене времен года особую поэзию, делали угуису героиней стихов и гравюр — на них она обычно изображена вместе с зацветающей веткой сливы. Увидеть птицу сложно: она боится людей и прячется в зарослях, а вот услышать символ японской весны можно начиная с конца февраля и до осени в парках и садах, которые здесь сами по себе произведения искусства.

Помимо национальных природных парков в Японии есть настоящие парки-музеи, такие как ансамбль императорской виллы Сюгакуин в Киото. Вилла была построена в XVII веке отрекшимся от власти императором Го-Мидзуноо, ее территория огромна — это 53 га садов и парков, расположенных на трех уровнях — Верхнем, Среднем и Нижнем. Идеальный японский пейзаж дополняют чайные домики, постройки в традиционном стиле и виды поселка Китаяма, которые кажутся продолжением садово-паркового ансамбля. Сюкагуин принадлежит Управлению по делам императорского двора, поэтому для того, чтобы услышать трели местных угуису, нужно сначала получить разрешение на экскурсию и быть не моложе 18 лет.

Сэми

Самый громкий и символичный звук японского лета издают тысячи населяющих острова цикад. Японцы называют их сэми и относятся с большой нежностью, легко определяя по стрекоту даже виды цикад, которых тут десятки. В аниме любят использовать звуки, которые издают минмин-дзэми: считается, что они так и поют — «мин-мин». Абура-дзэми отличают крупные размеры и стрекот, напоминающий шипение кипящего масла (в переводе с японского она так дословно и называется — «кипящее масло»). Цуку-цуку-боуси, цуку-цуку-боуси стрекочут маленькие сэми, которых так и называют — цукуцукубоуси. Хигураси-дзэми начинают петь песни в конце лета, грустно объявляя о скором его завершении. Для того чтобы услышать японских сэми летом, не нужно искать особенное место — они поют везде, в том числе на городских улицах. Но в тишине парка стрекот будет наиболее впечатляющим. В центральной части Токио расположены сразу несколько огромных парков. Наиболее известный из них — Уэно, на территории которого находится первый в Японии зоологический сад, множество музеев, в том числе Токийский национальный музей и Tokyo Metropolitan Art Museum, а также храм Канъэй-дзи, в котором раньше любовалась цветущей сакурой аристократия. Сегодня Уэно стал излюбленным местом для прогулок и одним из самых посещаемых в городе. Национальный парк Синдзюку-гёэн, бывший императорским садом, примечателен тем, что здесь сосуществуют французский, английский и японский парковые стили. В парке Ёёги расположен самый большой в Токио синтоистский храм Мэйдзи, здесь можно оставить деревянную табличку со своим сокровенным желанием, а если повезет — посмотреть на традиционную японскую церемонию бракосочетания, прогуляться по лесу и покормить обитающих в местных прудах диких уток.

Фурин

Песням ветра, которые поет колокольчик фурин, посвящен не один десяток хайку, да и сами звуки фурина милы японскому сердцу так же, как стрекот сэми, потому что все это символы лета. Перезвоны стеклянных или металлических колокольчиков в жару действуют освежающе, кроме того, они охраняют синтоистские святилища и дома простых японцев от злых духов. К язычкам колокольчиков прикрепляется листок, чаще всего со стихотворением, он колышется от малейшего дуновения, помогая фурину издавать очень нежные, тонкие звуки. Летом в Японии фурины можно встретить повсюду, даже на железнодорожных станциях. Раньше колокольчики были в основном круглыми, но сейчас они принимают самые разные формы: от героев аниме, кошечек, зайчиков и других животных до более традиционных — палочек. Фестиваль музыки ветра ежегодно проходит в древней столице Японии Наре. C 1 июля по 31 августа в храме Офуса-Каннон развешивают более 2 тыс. колокольчиков, а в чайном домике проходит выставка фуринов из разных регионов страны. Еще один летний фестиваль колокольчиков проходит в 20-х числах июля в Кавасаки. В храме Кавасаки — Дайси, популярном у японцев как место первого поклонения в новом году, зрителям демонстрируют свои авторские колокольчики мастера со всей Японии. Послушать музыку ветра в Кавасаки каждое лето приезжают не меньше 200 тыс. человек.

Евгения Медведева, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, станет послом олимпийской сборной России на Играх в Токио-2021 и этим же летом в Японии исполнит роль Сейлор Мун в ледовом шоу Sailor Moon Prism on Ice «У меня была произвольная программа «Мемуары гейши» с живым музыкальным сопровождением с использованием японских флейт под названием сякухати — это такие продольные бамбуковые флейты. Это захватывающая музыка, тонкая для восприятия, она ассоциируется у меня с японской культурой, мифологией, многовековой историей этой страны. Так же, как и Сямисэн, — это что-то вроде нашей балалайки. Существует безумное количество разновидностей этого инструмента: где-то гриф толще, где-то средний, где-то тонкий, и в зависимости от этих параметров инструмент используется в разных жанрах японской музыки. В Японии сегодня очень много поп-групп, сфера музыкального бизнеса растет в каких-то диких масштабах, поэтому для каждого найдется что-то свое подходящее: от действительно традиционной классической музыки до каких-то современных трендов».