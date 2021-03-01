Путь аромата

Примерно 1400 лет назад вместе с буддизмом в Японии стали появляться статуи Будды, сделанные из ценных пород дерева. Считается, что с запаха дерева и благовоний началась история одного из трех классических искусств Японии — кодо, что буквально означает «путь аромата». Кодо представляет собой сложную систему, в которой нашлось место философии, поэзии, мистике и, конечно же, ритуалам. Этому искусству предавались аристократы, пытаясь на церемониях не просто определить запахи, но и подобрать к ним подходящую поэтическую строку, то есть использовать ароматы как своеобразный язык. На изучение искусства кодо уходит 30 лет, в современной Японии им владеют несколько сотен человек, часто эти навыки передаются из поколения в поколение.

Церемонии, или кодо-кай, проходят в полной тишине: не более десяти участников располагаются на татами и передают друг другу воcкуриваемые мастером — сэнсэем — благовония. Плошку с угольками, в которой находится пропитанный ароматическим маслом деревянный квадратик, крутят против часовой стрелки. Зажав между большим и указательным пальцем, плошку подносят к лицу и нюхают три раза, прислушиваясь к себе и все больше погружаясь в медитативное состояние. Вторая часть церемонии заключается в том, чтобы участники описали запахи, не используя при этом слов, обозначающих вкусовые качества — «ко» выше всего земного. Постигающий это искусство очищает душу, тело и сознание, пробуждает дух и выходит за пределы материального мира. Прикоснуться к таинствам кодо можно и в более облегченном формате — например, в Киото в магазине «Ямадамацу Кобоку», который принадлежит семье, занимающейся изготовлением благовоний более 200 лет, проводят ознакомительные церемонии для иностранцев.

Путь цветка

«Сядьте на татами, в метре от цветочной композиции, поклонитесь и выразите свою благодарность человеку, создавшему икебану, затем поклонитесь цветам и начинайте любоваться ими, рассматривая букет снизу, медленно поднимая взгляд к вершине». Не соблюдать этикет — значит, быть невежливым, его правила распространяются на все в японской жизни, в том числе на цветы и растения, которые, как учит кадо, дословно — «путь цветка», являются живыми существами. Кадо, оно же икебана, — самое известное из трех главных искусств Японии, но суть его для иностранцев по-прежнему остается загадочной. Кадо говорит о том, что жизнь цветов продолжается после того, как их срезали, но в другой форме, поэтому японец, видя икебану, может поразмышлять, например, о красоте умирания — теме для западного мира если не запретной, то крайне странной. Икебана лаконична и всегда создается по строгим правилам. Самая длинная, главная линия — «Небо», или син, две трети от нее занимает вторая, чуть уходящая в сторону линия соэ, означающая «Человека», и самая короткая, тай, или «Земля», чуть отклоняется от двух предыдущих. В икебане используются только сезонные цветы: весной это может быть сакура или персик, осенью — хризантема или астра. Главным в искусстве кадо считается постичь душу цветка или растения, чтобы выразить с их помощью мысли и чувства: радость, печаль, любовь, или надежду.

Путь чая

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Гармония, чистота, уважение, спокойствие — четыре принципа третьего главного искусства Японии, тядо, что означает «путь чая». Традиционная чайная церемония в среднем длится четыре часа. Погружение в состояние дзен начинается еще до чаепития — с прохода по вымощенной камнями в саду тропинке (ро-дзи, или «дорога, окропленная росой») к чайному домику. Перед домиком, омыв руки и рот с помощью специального бамбукового ковшика (цукубаи-бисяку), наполненного водой, гость садится на скамейку и созерцает красоту сада. От всего, что отвлекает желательно отказаться: к нежелательным вещам относится неудобная одежда, объемные кольца, яркий маникюр вместе с губной помадой и парфюмерия. Хозяин церемонии приглашает гостей в дом, в котором нет ничего лишнего, только татами, посуда, принадлежности для приготовления чая и ниша — токонома, для гравюры, каллиграфического рисунка и икебаны. Цвета в интерьере гармонируют с благородным зеленым оттенком чая. После легкого обеда, попробовав сладости вагаси, гости наблюдают за тем, как хозяин церемонии совершает очистительный обряд, моет венчик для чая, протирает шелковым платком посуду, а затем готовит густой чай кой-тя. Растертый в порошок и взбитый бамбуковым венчиком, чай кипятится на подставке с углями из дерева сакуры. Пьют крепкий, густой чай кой-тя по очереди, передавая друг другу чашку-пиалу, которая называется тяван, что символизирует единение всех присутствующих. Легкий чай усу-тя уже подается каждому гостю отдельно, его вкусом и ароматом наслаждаются, ощущая гармонию, спокойствие и отрешаясь от всего земного.

В современных реалиях Токио туристам предлагают укороченный вариант церемонии тядо, но, если добраться до города Удзи в префектуре Киото, знаменитого лучшим в стране чаем, или острова Кюсю, на юге которого находятся чайные плантации, можно не только поучаствовать в ритуале по всем правилам, но и попробовать разные сорта: от гёкуро до очень редкой разновидности сенчи — уникального чая кабусэча.

Евгения Медведева, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, станет послом олимпийской сборной России на Играх в Токио-2021 и этим же летом в Японии исполнит роль Сейлор Мун в ледовом шоу Sailor Moon Prism on Ice «Мне довелось поучаствовать в традиционной чайной церемонии. Монументально, спокойно и очень по-японски. У японцев, как и у любых других наций, много своих достоинств, их невозможно все перечислить, но я могу отметить такую черту: они спокойные люди. Что бы ни случилось — абсолютное спокойствие. Я ощутила это в период пандемии: все, как один, приняли ограничения и предписания правительства. А еще японцы обожают телевидение, особенно развлекательный жанр, и очень любят веселиться и смеяться над собой».