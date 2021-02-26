Бизнес требует онлайн-равенства

В борьбу за новые ограничения для онлайн-платформ втянулись поставщики товаров и услуг: через «Опору России» они пытаются убедить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) инициировать разработку правил недискриминационного доступа к различным сервисам бронирования и продажи. У бизнеса возникают вопросы из-за их непрозрачной системы ранжирования и коммерческих условий. Изменить российское законодательство предлагается по образцу принятых ранее правил Европарламента. Но очевидно, что инициатива столкнется с возражениями со стороны участников рынка онлайн-торговли.

«Опора России» обратилась в ФАС с просьбой инициировать разработку поправок к закону о конкуренции и нормативных актов, регламентирующих правила недискриминационного доступа к услугам онлайн-агрегаторов. Копия письма на имя заместителя руководителя службы Петра Иванова есть у “Ъ”. Сейчас бизнес вынужден работать по правилам посредников — онлайн-платформ: поставщикам предъявляются требования, в частности, соблюдения паритета цен или запрета продажи товара, указывает «Опора России». В ФАС заявили “Ъ”, что рассмотрят обращение в установленном порядке.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников пояснил, что поводом для письма послужили многократные обращения отельеров, которые уже несколько лет не могут добиться разъяснений о механизме ранжирования средств размещения в Booking.com и аналогичных системах бронирования. Один из собеседников “Ъ” на гостиничном рынке также говорит о сложностях из-за отсутствия контроля со стороны систем бронирования: «Мы неоднократно сталкивались со случаями, когда стороннее лицо публикует на площадке информацию о продаже номера в отеле, получает средства, гости приезжают и требуют заселения в отель, который об этом ничего не знает». По словам господина Кожевникова, поправки окажутся важными и для других отраслей, которые сотрудничают с маркетплейсами, например сервисами доставки еды и др.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров указывает, что для ресторанного рынка остается непрозрачным расчет размера комиссии, которую некоторые агрегаторы берут за доставку: для разных заведений в одном районе стоимость услуги может быть и 15%, и 35%. Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что главный риск — невозможность управлять изменениями, возникающими в процессе работы с маркетплейсами. Это пересмотр ассортиментной политики площадок, ограничения или изменения правил поставок, корректировка коммерческих условий, необходимость участия в запланированных и незапланированных акциях, перечисляет он. В Booking.com, Wildberries, Ozon и «Яндексе» на вопросы “Ъ” не ответили.

Вопрос регулирования работы онлайн-платформ уже обсуждался в рамках пятого антимонопольного пакета, который разрабатывается с 2016 года и должен расширить действие закона о защите конкуренции на цифровую сферу. В Госдуму документ должен быть передан в сентябре 2021 года. Алексей Кожевников говорит, что «Опора России» готова к рассмотрению поправки о недискриминационном доступе в рамках пятого антимонопольного пакета. Но он отмечает, что разработка документа ведется очень уже давно, а проблема работы с онлайн-посредниками требует скорейшего решения. В Ассоциации компаний интернет-торговли говорят, что готовы поддержать лишь равное регулирующее воздействие для всех цифровых платформ, включая поисковики, социальные сети, категорически выступая против более узкого подхода.

«Опора России» ссылается на утвержденные в 2019 году Европарламентом правила сохранения прозрачности и справедливости оказания онлайн посреднических услуг (№2019/1150). Наиболее важными в этом документе Алексей Кожевников называет пункты, по которым онлайн-посредники должны обязательно идентифицировать поставщиков товаров и услуг, с которыми работают, не менее чем за 30 дней уведомлять их о планах разорвать отношения, внедрять понятный механизм ранжирования в системе выдачи и заранее оговаривать с контрагентами штрафные санкции.

Директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович согласна, что разработанные Европарламентом механизмы частично могут быть адаптированы под особенности законодательства РФ. Директор Deloitte Legal Катерина Портман добавляет, что, хотя эти нормы проясняют картину для бизнеса, они не улучшают ситуацию для потребителя. «Например, в первых строках выдачи могут появляться сервисы, которые заняли эти места не благодаря репутации и качественным характеристикам, а просто заплатив за них»,— говорит она.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Дмитрий Шестоперов