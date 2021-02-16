С Booking.com вычитается

Отельеры смогут учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет. Такие разъяснения после обращения «Опоры России» дала Федеральная налоговая служба (ФНС). Хотя на эти платежи может приходиться до 25% от оборота гостиницы, из-за разницы в подходе к оформлению документов отельерам не удавалось убедить местные инспекции в осуществлении трат. Выиграть от разъяснений ФНС могут и другие отрасли.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), могут использовать для подтверждения расходов документы, оформленные по обычаям делового оборота иностранного государства, в случае если те прямо или косвенно подтверждают траты. Об этом говорится в ответе ФНС (есть у “Ъ”) на обращение «Опоры России», ранее просившей проработать вопрос о совершенствовании порядка налогообложения операций по оказанию иностранными организациями электронных услуг в РФ. Поводом послужили сложности, возникающие у отельеров при работе с Booking.com. В ФНС на вопросы “Ъ” не ответили.

Отельеры ежемесячно платят Booking.com комиссию за совершенные на платформе бронирования, ее размер участники рынка оценивают в 15–35%. НДС за эти услуги гостиницы традиционно платили самостоятельно, но в 2019 году Booking.com взял это на себя, включая выплату в выставляемый счет. Это связано со вступлением в силу закона о «налоге на Google», который обязывает компании платить налог за услуги, оказанные российским налоговым резидентам. По словам президента Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнары Сафиной, отельеры до сих пор не могли подтвердить эти выплаты в налоговых органах для корректного расчета налога на прибыль. Booking.com предоставляет гостиницам стандартные голландские формы отчетности, переведенные на русский язык, а инспекторы настаивали на предоставлении бумаг, оформленных по российским стандартам, поясняет она.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников говорит, что за последние два года отельеры на местах многократно обращались в территориальные органы ФНС по вопросу учета комиссии и НДС Booking.com, но не получали внятного ответа. «Налоговые аудиторы прямо говорили о невозможности использования форм закрывающих документов от Booking.com для зачета при налогообложении из-за несоответствия законодательству»,— рассказывает он.

Обосновать в ФНС сделанные Booking.com платежи для гостиниц важно: расходы на оплату комиссии сервису и НДС, по оценкам «Опоры России», доходят до 25% от оборота небольшого отеля. Госпожа Сафина поясняет, что средства размещения, работающие по УСН, так могут учесть их в качестве расходов, что позволит уменьшить налоговую базу, которая рассчитывается по системе «доходы минус расходы». На долю УСН, согласно оценкам «Опоры России», сейчас приходится 80% российских средств размещения — весь малый и средний бизнес. Оставшиеся 20% работают в рамках основной системы налогообложения и до сих пор также сталкивались со сложностями. По закону участники рынка могут произвести вычет уплаченного Booking.com НДС из общей суммы налога, но сделать это ранее также не удавалось из-за технических несоответствий, рассказывает госпожа Сафина. Теперь ФНС в своих разъяснениях указала, что препятствий для реализации налогоплательщиком права на вычет НДС не выявлено.

Юрист Forward Legal Федор Закабуня отмечает, что данные ФНС разъяснения увеличивают шансы налогоплательщиков на положительное рассмотрение вопроса о правомерности вычетов по НДС и учета расходов для целей налога на прибыль при возникновении недопонимания с территориальными надзорными органами. Эксперт поясняет, что позиция ФНС — универсальная и применима для всех компаний, приобретающих услуги в электронной форме у иностранных организаций. Отельеры — действительно не единственные представители бизнеса, сталкивающиеся со сложностями. Аналогичные проблемы при расчете налогов также возникают у разработчиков мобильных приложений, говорил “Ъ” главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Александра Мерцалова