Умер художник-постановщик мультфильмов о Винни-Пухе Владимир Зуйков

Художник-постановщик трилогии о Винни-Пухе, а также мультипликационной ленты «Фильм, фильм, фильм» (1968) и других мультфильмов Владимир Зуйков умер в возрасте 86 лет. Шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков назвал причиной смерти коронавирус.

«Лежал в больнице с коронавирусом, вчера его подключили к ИВЛ. По всей видимости, причиной смерти стали последствия COVID-19. В больнице он находился около недели»,— сказал господин Капков РБК.

Владимир Зуйков родился 17 января 1935 года в Москве. В 1956 году он окончил Московский городской педагогический институт им. В.П. Потемкина. В то время он уже занимался иллюстрированием в издательствах, журналах и газетах. В 1967 году стал художником-постановщиком на «Союзмультфильме». Владимир Зуйков принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых «Винни-Пух» (1969), «Винни-Пух идет в гости» (1971), «Винни-Пух и день забот» (1972), «Икар и мудрецы» Федора Хитрука, «Халиф-аист» Валерия Угарова и другие.