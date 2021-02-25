К жилищным пособиям могут добавить карточки

Продуктовые карточки предложили выдавать получателям жилищных пособий. Инициативу в Минпромторг направил руководство Союза потребителей России. Они предлагают выплачивать таким гражданам по 3 тыс. руб. на семью ежемесячно. Предполагается, что деньги можно будет потратить на продукты отечественного производства.

Как сообщил “Ъ FM” глава Союза потребителей России Петр Шелищ, те, кто получает жилищные пособия, уже признаны государством нуждающимися: «Эти люди официально признаны нуждающимися. Их на 2019 год — более свежих данных Росстат не дает — 3 млн семей в стране. Если государство из федерального бюджета поддержало бы каждую такую семью, исходя из субсидии в 1 тыс. руб. на ее члена, то это составило бы порядка 9 млрд руб. в месяц. Следовательно, если начать с 1 апреля, потребуется менее 80 млрд руб. Почему менее? Полагаем справедливым, чтобы применялся единый критерий к выплате таких продовольственных субсидий, тогда как сегодня при получении жилищных субсидий имеют серьезное преимущество жители Москвы».

К идее продуктовых карточек Минпромторг вернулся в феврале. Над инициативой предложил подумать и президент. Однако возник вопрос: кто именно должен получать деньги? Кого можно считать нуждающимся? Ведущий научный сотрудник института социологии РАН Василий Аникин поддерживает идею Союза потребителей. По его словам, с граждан, которые получают жилищные пособия, можно начать реализацию проекта: «Почему нет? Заодно посмотрим, как это работает, насколько это действительно будет выполняться. Но на этом нельзя останавливаться, то есть это не должен быть единственный шаг. У нас же есть критерии нуждаемости, у каждого региона свои. Соответственно, мы можем к этому критерию привязать это. Например, есть те, кто получает меньше прожиточного минимума, берут доход семьи с определенными коэффициентами.

Для работающих членов домохозяйств чуть повыше коэффициент, для детей и пенсионеров — чуть пониже. Если доходы ниже или сопоставимы со среднедушевым уровнем, то человеку можно выдать такую карточку, например.

Но есть проблема с белыми доходами. Когда мы, например, даем жилищную субсидию человеку, там тоже вопрос, каким образом это считается. Но, как правило, получают субсидии именно те, кто нуждается».

Минпромторг предлагал ввести продуктовые карты еще в 2015 году. Предполагалось, что их получат около 15 млн человек. На эти цели, как ожидалось, необходимо было потратить 240 млрд руб. Однако после переоценки министерство отказалось от идеи.

Александр Рассохин