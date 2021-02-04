Счетная палата задумалась о продуктовых карточках

Беднейшим россиянам могут начать выдавать деньги на продукты. Бизнес считает это лучшей альтернативой регулированию цен. О возврате к идее продовольственных сертификатов сообщили в Счетной палате. Там полагают, что это могло бы стать ответом на растущую проблему бедности. Предположительно схема выглядит так: малоимущие россияне каждый месяц получают на карточку несколько тысяч рублей или баллов, которые могут тратить только на определенный список свежих продуктов отечественного производства, например, молоко, мясо, фрукты и овощи. Обналичить эту сумму нельзя, а непотраченные средства сгорают к концу месяца. Сергей Гусев обсудил идею с производителями продуктов.

Карточки на продукты могут вернуться, правда, не советские талоны на еду, а что-то вроде американских food stamps. Речь идет фактически о государственных субсидиях малоимущим гражданам. Стоимость такой программы для бюджета в разное время оценивали в интервале от 140 до 800 млрд руб. В итоге граждане с доходами ниже прожиточного минимума, а таких, по данным Счетной палаты, уже почти 20 млн, получат возможность хотя бы купить еду. А бизнес наконец сможет зафиксировать увеличение платежеспособного спроса. Даже государство в итоге внакладе не останется, уверен гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов:

«Мы стимулируем потребление, растет спрос на отечественное продовольствие, бизнес инвестирует в удовлетворение этого спроса, появляются новые рабочие места, то есть это такой кумулятивный эффект. Государство зарабатывает на налогах от предприятий, на социальных выплатах фонда с заработных плат. Мы, по сути, вкладывая относительно небольшие деньги для нашего бюджета, получаем не только улучшение качества жизни, но и стимулируем развитие бизнеса».

Идея с продовольственными сертификатами находится в разработке уже шесть лет. Сначала ее продвигал Минпромторг, но тогда в Минфине заявили, что денег на это нет. Тем временем продукты продолжили дорожать, а население — беднеть. В конце прошлого года после президентского окрика правительство все-таки этим озаботилось и в итоге пришло к регулированию цен на отдельные продукты. Теперь инициативу с карточками поддержали и производители продовольствия. Субсидии для граждан куда справедливее прямого вмешательства в рынок, говорит управляющий партнер «Новосибирскхлебопродукта», вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев: «Мы еще тогда говорили, что есть мировой рынок, сырье, мы видим грандиозное повышение цен — это абсолютно рыночная цена. Никто на этом руки не нагревает, заводы как зарабатывали свои 15% максимум, а то и меньше, так и зарабатывают. А если рентабельность производства ниже 16%, его развивать невозможно. Вместо того чтобы давить на производителя, нужен баланс».

Но есть и другая точка зрения. Большая часть государственных субсидий может в итоге уйти посредникам, считает первый вице-президент агрокомплекса «Мортадель» Эльвира Агурбаш: «Наценки торговых сетей составляют не менее 100%. Когда государство будет выделять эти продуктовые карточки, 50% этих денег будет оседать в кармане посредника. Поэтому спонсирование государством этих карточек в бездну просто упадет. У нас есть огромный потенциал снижения цен на продукты питания — для этого нужно дать свободу торговли производителям, без ограничений. Будет реальная конкуренция, мы сможем реально снизить цены, не нужно будет субсидировать никакие карточки».

Еще более радикален основатель компании «Дымов» Вадим Дымов. По его мнению, карточки — решение временное и малоэффективное, а корень проблемы в зарегулированности экономики. «Я не за карты, я за то, чтобы людям платить достойную зарплату, создавать рабочие места, развивать бизнес в своей стране, а не заниматься каким-то возвратом в 1941 год. Я сторонник того, чтобы развивать экономику, а не создавать какие-то короткие решения в виде карточек, в виде еще чего-то. У нас в стране есть куда расти, куда прибавлять.

Просто надо дать людям зарабатывать и дать людям свободу предпринимательства определенную, и все. Дайте зарплату учителям, медработникам, и вся проблема уйдет»,— констатирует Дымов.

В правительстве сообщили, что введение продуктовых сертификатов пока не обсуждают. Тем временем количество беднейших россиян с доходами ниже прожиточного минимума продолжает расти — сказывается пандемический кризис. И в Счетной палате, например, полагают, что в этом году проблема будет только обостряться.