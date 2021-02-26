У экс-начальника КЭЧ попросили 1,7 млрд рублей

В Ленинском районном суде Уфы началось рассмотрение гражданского иска Министерства обороны России о взыскании с бывшего руководителя Уфимской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Вячеслава Болло 1,7 млрд руб. ущерба от сделок по передаче в аренду двух участков в Уфе строительной группе компаний СУ-10. Сумма ущерба рассчитана исходя из кадастровой стоимости участков в размере 1,6 млрд руб. Еще одно требование, на сумму около 73 млн руб., предъявлено по факту заключения договоров соцнайма в трех общежитиях Минобороны с гражданскими лицами. Впоследствии эти жилые помещения были переданы решениями судов в собственность жильцов. Вячеслав Болло исковые требования не признает.

В Ленинском районном суде Уфы началось рассмотрение иска Министерства обороны России к бывшему руководителю Уфимской КЭЧ Минобороны 68-летнему Вячеславу Болло (занимал эту должность в 2010–2011 годах) о взыскании с него 1,7 млрд руб. ущерба.

Иск поступил в суд в ноябре прошлого года. До этого, в июне, Ленинский райсуд признал господина Болло виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) при передаче под застройку земель Минобороны в Уфе. Вячеслав Болло был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но из-за онкологического заболевания был освобожден от наказания. В октябре Верховный суд Башкирии оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В уголовном деле экс-главы КЭЧ фигурировали сделки по передаче в 2010–2011 годах двух участков в Уфе, находящихся в федеральной собственности и в бессрочном пользовании Минобороны и Уфимской КЭЧ, в аренду уфимскому застройщику — группе СУ-10. Первый участок площадью 3,2 га, где раньше располагался военный городок, находится на улице Маркса. Второй участок площадью 10 га, где было вертолетное училище, располагается в микрорайоне Затон.

От владельца ГК СУ-10 Валерия Мансурова, говорилось в обвинительном заключении, Вячеслав Болло получил 113,5 млн руб. взятки.

В качестве арендной платы компания должна была предоставить 53 квартиры военнослужащим в новых домах. Однако свои обязательства не исполнила: следствие установило, что фактически военнослужащим было предоставлено лишь три квартиры. В результате Минобороны утратило возможность владения и пользования участками общей кадастровой стоимостью 1,6 млрд руб. Эту сумму министерство посчитало ущербом, причиненным государству.

По версии следствия, в сговоре с Вячеславом Болло находился бывший военный прокурор Уфимского гарнизона Владимир Овчинников.

Он был вторым фигурантом уголовного дела и обвинялся в соучастии в получении взяток (ч. 3 ст. 33 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако в мае Владимир Овчинников скончался. Дело в отношении него было прекращено. Валерий Мансуров был освобожден от уголовного преследования «в связи с деятельным раскаянием» и сотрудничеством со следствием.

Также господину Болло вменялось заключение договоров социального найма в общежитиях Минобороны на улице Летчиков в Затоне, на улицах Коммунистической и Маркса с гражданскими лицами, а не только с военнослужащими и членами их семей. В дальнейшем суды по искам жильцов признали за ними права собственности на жилые помещения. Ущерб от этих действий Минобороны оценило еще в 73 млн руб.

Господин Болло вину по уголовному делу не признал. Факт получения каких-либо взяток от застройщика Вячеслав Болло отрицал, как и сговор с военным прокурором. Ленинский райсуд, вынося решение, признал за Минобороны право подать иск к Вячеславу Болло о возмещении ущерба.

В своем отзыве на гражданский иск ответчик заявил, что ущерба нет, а кадастровая стоимость не может применяться для расчета его суммы. Минобороны, по словам господина Болло, не имело отношения к участкам.

«Они находятся в федеральной собственности, по которым собственником было принято решение о вовлечении их в хозяйственный оборот. Позже решением собственника участки были переданы муниципалитету»,— сообщил Вячеслав Болло.

Представителей Минобороны в суде на первом заседании не было. Судья Регина Фахрутдинова назначила следующее заседание на 23 марта. Он сообщила, что представитель министерства земельных и имущественных отношений Башкирии просил рассмотреть дело с его участием.

В Ленинском райсуде Уфы также рассматривается иск военного прокурора Уфимского гарнизона к Вячеславу Болло, супруге и детям умершего Владимира Овчинникова о взыскании суммы полученной взятки. Соответчиком привлечен Валерий Мансуров.

Влада Шипилова