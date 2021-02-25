Авиакомпании запросили допуск на рейсы из Перми в Египет, Киргизию, Иорданию, ОАЭ и Узбекистан

Авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер» запросили у Федерального агентства воздушного транспорта допуски на выполнение еще ряда регулярных международные рейсов из Перми. Информация об этом содержится в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, которое состоится 26 февраля.

«Уральские авиалинии» просят допуск на полеты из Перми в Каир (Египет) три раза в неделю, в киргизские города Бишкек (пять раз в неделю) и Тамчи (три раза в неделю), в Шарджа (ОАЭ, три раза в неделю). Кроме этого, перевозчик заявил о намерении трижды в неделю выполнять рейсы из столицы Прикамья в 8 городов Узбекистана: Бухару, Карши, Навои, Наманган, Нукус, Самарканд, Ургенч и Фергану.

«Северный Ветер» запросил допуск на осуществление чартерных рейсов Пермь — Акаба (Иордания). Планируется, что перелеты будут выполняться дважды в неделю в рамках летней полетной программы в этом году.

Ранее «Северный ветер» получил разрешение на регулярные перелеты Пермь — Тель-Авив (Израиль), а также на рейсы и Перми в Узбекистан — в Фергану, Самарканд и Наманган. Допуск на перевозки по маршруту Пермь — Каир имеется у авиакомпаний Royal Flight и Azur Air.

Напомним, с 8 февраля из Большого Савино вновь стали доступны международные рейсы. Пока в расписании аэропорта значатся рейсы по двум зарубежным направлениям — в Турцию и ОАЭ.