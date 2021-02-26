Садыр Жапаров привез в Москву обещания гарантий

Киргизская делегация, которую возглавил новый президент страны Садыр Жапаров, в четверг завершила двухдневный визит в Россию. Домой партнеры РФ уезжают не с пустыми руками, а, в частности, с 623 млн руб., которые Москва выделяет Бишкеку на создание системы маркировки товаров. Кроме того, российские инвесторы будут привлечены к ряду инвестиционных проектов, что для Киргизии жизненно важно на фоне сокращения прямых иностранных инвестиций и падения других показателей. Госдолг республики достиг 353,8 млрд руб. (68% ВВП), при этом власти признают: просрочки по выплате кредитов уже в ближайшее время могут привести к потере контроля над крупными промышленными объектами страны.

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву, чтобы, по его словам, придать «дополнительный импульс двусторонним отношениям». Программа визита была плотной: в среду господин Жапаров впервые в новом качестве встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в четверг — с премьером Михаилом Мишустиным, председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, он выступил на встрече с представителями российского бизнес-сообщества.

Пресс-секретарь Садыра Жапарова Галина Байтерек в разговоре с “Ъ” дала понять, что поездка в РФ стала для нового президента своеобразными «смотринами».

И это, по ее словам, понимает «активная и политически ориентированная часть населения» Киргизии. В итоге «смотрины» прошли успешно.

На переговорах за эти два дня сторонами было сказано немало приятных слов в адрес друг друга. Так, Владимир Путин заявил: отношения двух стран не просто «теплые и тесные», но и «привилегированные». «Несомненно, мой первый зарубежный визит в качестве президента Киргизской Республики к вам доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами»,— вторил ему Садыр Жапаров, а затем пригласил российского лидера посетить Киргизию. В ходе переговоров Владимир Путин вспомнил о российской помощи в борьбе с пандемией в Киргизии, что стало особо актуальным в свете того, что во вторник республика зарегистрировала вакцину «Спутник V». Президент РФ также особо отметил тот факт, что Киргизия сохранила государственный статус русского языка. На это обратила внимание в четверг и госпожа Матвиенко, подчеркнув, что такой шаг свидетельствует о мудрости властей страны.

В РФ больше не характеризуют ситуацию в республике как «бардак и хаос».

Такие эпитеты, напомним, звучали в октябре 2020 года, в разгар манифестаций людей, несогласных с результатами парламентских выборов (по итогам тех протестов Садыр Жапаров стал премьер-министром, а потом и победил на президентских выборах). Впрочем, Владимир Путин дал понять, что полностью стабильной ситуацию в Киргизии все-таки не считает. «Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию»,— отметил он.

Президент Киргизии Садыр Жапаров (слева) во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Фото: Reuters

Действительно, в Бишкеке периодически все еще проходят протесты. В феврале, например, сотни жителей столицы вышли на улицы, возмутившись, по их мнению, несправедливо мягким судебным приговором экс-замглаве таможенной службы Райымбеку Матраимову, который является одной из наиболее влиятельных фигур киргизской политики и внесен США в санкционный «список Магнитского».

Митинговали киргизы и против поправок в основной закон страны — за них гражданам республики предстоит проголосовать на референдуме, который, как ожидается, пройдет 11 апреля. «Конституция — это тебе не жилетки менять!» — с такими плакатами в ноябре стояли на главной площади Бишкека несколько сотен демонстрантов. Новый проект конституции предусматривает существенное усиление президентской власти — глава Киргизии может, по сути, получить дополнительно еще и премьерские полномочия.

Впрочем, в РФ инициативу по изменению киргизской конституции поддерживают. Владимир Путин, в частности, выразил надежду на то, что поправки будут «способствовать стабилизации в республике». «Подготовка новой конституции. Это очень важно. Мы надеемся, что это консолидирует общество, консолидирует политические силы»,— также отметила Валентина Матвиенко.

Куда большие проблемы страны находятся не в политической, а в экономической плоскости.

На ситуацию, среди прочего, негативно повлияла пандемия COVID-19. По сообщению Минфина Киргизии, за прошлый год госдолг страны вырос почти на четверть (407,4 млрд сомов, или 353,8 млрд руб.) и достиг 68% ВВП. Ситуация критическая: как дала понять в середине февраля Галина Байтерек, если республика вовремя не погасит кредиты, взятые во времена президентского правления Алмазбека Атамбаева (2011–2017 годы), она может потерять крупные объекты, построенные за счет займов у Китая и других стран. «Президент выразил уверенность, что, несмотря на сложности, средства будут найдены»,— заверила при этом его пресс-секретарь.

На встрече киргизской делегации с российским бизнесом в четверг была также обозначена проблема сокращения прямых инвестиций из РФ в республику. По словам директора Агентства по продвижению и защите инвестиций Киргизии Алмамбета Шыкмаматова, за девять месяцев 2020 года они составили $13,2 млн, что на 59,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Мы четко понимаем необходимость практической реализации крупных инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей, увеличению добавленных цепочек производственно-обслуживающего цикла»,— заявил Садыр Жапаров в четверг, отметив: Киргизия принимает и будет принимать «все необходимые меры для защиты интересов иностранных инвесторов». Это будет сделано, в том числе, за счет изменения законодательства. Алмамбет Шыкмаматов дал понять, что в новую конституцию будут «впервые включены нормы, предусматривающие государственные гарантии инвесторам». «Мы намерены реализовать целый пакет законопроектов по инвестициям»,— анонсировал он.

Пока же, как было отмечено, российские инвесторы будут привлечены к таким проектам, как строительство Камбаратинской ГЭС-2, Суусамырского каскада, каскада Кировского водохранилища и альтернативной дороги Бишкек—Караганда, а также к реконструкции Иссык-Кульской кольцевой дороги. Кроме того, РФ выделит Киргизии 623 млн руб. на создание системы маркировки товаров.

Бывший премьер-министр республики Темир Сариев в беседе с “Ъ” отметил, что в торгово-экономических отношениях двух стран есть немало проблем.

«Россия и Киргизия не используют имеющийся потенциал во всех сферах двусторонних отношений. Российский бизнес готов инвестировать в Киргизию, но нужны правительственные гарантии для совместных проектов и успешной деятельности»,— отметил он. Говоря о перспективах, экс-премьер выразил мнение, что «по мановению волшебной палочки инвестиции не заработают», нужны «ясные и понятные правила игры». Тем не менее он назвал важным то, что Садыр Жапаров привез в Москву большую правительственную делегацию: «В правительстве много новых министров, они должны знать своих визави в России. Визит даст новый импульс двустороннему сотрудничеству, но в перспективе. Межгосударственные дела излишней спешки не любят».

Марина Коваленко; Кабай Карабеков, Бишкек