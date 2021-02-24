Во глубине киргизских руд хранил он гордое терпенье

Президент Киргизии Садыр Жапаров 24 февраля начинает визит в Россию. Это его первая зарубежная поездка после освобождения из тюрьмы и стремительного взятия власти. В Москве визит воспринимают как «смотрины». И программа составлена соответствующим образом — с господином Жапаровым планируют пообщаться все первые лица: президент, премьер, спикеры Госдумы и Совета федерации.

Садыр Жапаров — явление для постсоветского политического ландшафта уникальное. Здесь не редкость возбуждение уголовных дел в отношении бывших президентов — только в Киргизии таких теперь трое. Но чтобы политики с тюремным прошлым приходили к власти — случается нечасто. Кроме экс-президента Украины Виктора Януковича с его заработанными в молодости двумя судимостями, вспомнить, пожалуй, больше некого.

Первый визит господина Жапарова в Россию проходит на фоне транзита власти в Киргизии, который начался в октябре прошлого года. Тогда, напомним, в стране вспыхнули протесты против итогов парламентских выборов, которые здесь почти единодушно считаются сфальсифицированными. Протестующие освободили Садыра Жапарова из колонии, и тот быстро добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова, а затем взял власть в свои руки.

Президентом господин Жапаров был избран 10 января. Во время предвыборной кампании он обещал провести полную трансформацию политической системы и сменить парламентскую форму правления на президентскую. Конституционный референдум по этому поводу планируется провести в апреле — в один день с выборами органов местного самоуправления. Полностью все перестроить новый президент рассчитывает к лету. Пока же, признают собеседники “Ъ” в окружении господина Жапарова, до полной стабилизации политической ситуации в стране еще далеко.

Свою власть новый лидер укрепляет под лозунгом борьбы с коррупцией и очищения системы управления от криминала. В своем первом интервью в статусе избранного президента, которое Садыр Жапаров дал “Ъ”, он заявил, что борьба с коррупцией не будет выборочной и за финансовые хищения ответят все, вне зависимости от рангов и былых заслуг. Уже тогда в республике полным ходом шли аресты политиков, силовиков, религиозных деятелей и известных криминальных авторитетов.

В январе в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) оказались Абдил Сегизбаев, бывший главный чекист страны при президентах Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове, а также и экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. Следствие вменяет обоим злоупотребление служебным положением в личных целях и использование коррупционных схем для незаконного обогащения.

В феврале за финансовые нарушения был арестован муфтий Киргизии Максат Токтомушев. Главного религиозного деятеля обвинили в использовании денег паломников, уплаченных Духовному управлению мусульман Киргизии (ДУМК) за хадж в Мекку. На время следствия суд отправил муфтия под домашний арест. ГКНБ также задержал главного бухгалтера ДУМК за попытку дачи крупной взятки чекистам.

Но, пожалуй, самый большой резонанс вызвал арест 18 февраля бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Влиятельного таможенника, чье имя стало синонимом коррупции, арестовали уже во второй раз. В первый раз его поместили в СИЗО ГКНБ в ноябре прошлого года, но потом освободили за активное сотрудничество со следствием. По решению суда Райымбек Матраимов выплатил в бюджет 2 млрд сомов (около 2 млрд руб.), из них половину — наличными, а половину — недвижимостью. Но 20 февраля Первомайский суд Бишкека принял решение о повторном заключении Райымбека Матраимова на два месяца в СИЗО ГКНБ — уже за легализацию и отмывание преступных доходов.

Один из членов киргизской делегации, глава МИДа страны Руслан Казакбаев, заявил “Ъ”, что планы по стабилизации политической и экономической ситуации будет сложно осуществить без международной поддержки, в первую очередь со стороны России. Как сообщил господин Казакбаев, Киргизия рассчитывает получить от Евразийского фонда стабилизации и развития $100 млн в виде льготного кредита.

Это позволит профинансировать антикризисные меры по поддержке экономики, финансового и социального секторов. На двусторонних переговорах планируется поднять вопросы технической помощи в рамках Евразийского экономического союза, а также снижения цены на газ.

Киргизия платит «Газпрому» $150 за 1 тыс. кубометров газа, но хочет дешевле. Белоруссия, для сравнения, платит $131. Правда, Киргизия закупает всего 330 млн кубометров газа в год против 22 млрд, потребляемых Белоруссией.

На переговорах также будут обсуждаться возможность возобновления строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС, возобновление регулярного авиа- и железнодорожного сообщения, получение 500 тыс. доз вакцины «Спутник V» и переход во взаиморасчетах на национальные валюты.

Садыр Жапаров намерен обсудить в Москве и укрепление культурно-гуманитарных связей. «Во время выборной кампании я убедился, что у нас появилась еще одна проблема, не менее важная, нежели экономические и финансовые,— это языковая. В регионах практически перестали разговаривать на русском языке, лишь в столице он функционирует в достаточном объеме»,— заявил “Ъ” киргизский президент. По его мнению, уже сегодня для преподавания русского языка в сельских школах необходимо дополнительно привлечь не менее 2 тыс. учителей.

«Мы должны ценить, что Киргизия и Россия находятся в едином языковом пространстве. Статус русского языка у нас закреплен в конституции, и мы должны на практике реализовывать его потенциал. Тем более что жители регионов требуют от правительства обеспечить в необходимой мере преподавание в школах русского языка»,— отметил Садыр Жапаров.

Между тем собеседник “Ъ” в российских госструктурах, занимающийся киргизским направлением, отметил, что ожидать громких решений по итогам переговоров вряд ли стоит. Он честно назвал визит киргизского лидера «смотринами», которые должны показать, чего ожидать от господина Жапарова и насколько надежным партнером он может быть. Составить мнение о нем предполагается после серии встреч — киргизский лидер пообщается в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, главой правительства Михаилом Мишустиным, председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Садыр Жапаров — политик новой формации, малоизвестный в России, отмечает сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» («Мнение») Игорь Шестаков. «Для него важно провести первые серьезные переговоры на высшем уровне компетентно, поскольку это его презентация как политика, способного не просто вести беседу, но и отвечать за свои слова. До этого момента он был оппозиционером, а сейчас должен утвердиться как государственник, способный решать межгосударственные дела. Правительство России в январе предоставило транш в размере $20 млн правительству Киргизии для поддержки бюджета. Это знак того, что руководство России готово работать с новой властью Киргизии»,— считает господин Шестаков.

Лидер партии «Кыргызстан», бывший кандидат в президенты Канат Исаев отмечает, что Садыру Жапарову предстоит преодолеть много вызовов и для решения внутриполитических проблем у него не очень много времени. «Ему придется выдержать серьезную борьбу с классом коррупционеров, который появился во время правления Алмазбека Атамбаева и занял прочные позиции во всех сферах госуправления. С другой стороны, его правительство должно принять экстренные экономические меры по борьбе с бедностью. Сейчас именно бедность стала основной причиной для перманентных митингов в Киргизии. Чтобы справиться с этими проблемами, ему нужно установить доверительные отношения с лидерами стран, которые поддерживают Киргизию. Если он сможет убедить руководство России в целесообразности кардинальных реформ, то получит необходимое время для реализации своей амбициозной программы»,— полагает Канат Исаев.

Кабай Карабеков, Бишкек