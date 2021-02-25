МВД: мигранты в России в январе стали чаще совершать преступления

Количество преступлений, совершенных мигрантами в России в январе 2021 года, увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из статистики МВД о состоянии преступности за январь.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 3,3 тыс. преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 2,6 тыс. преступлений, что на 6,8% меньше аналогичного периода прошлого года»,— говорится в сообщении.

Кроме того, на 18,4% увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении мигрантов. Всего в январе зарегистрированы 1,4 тыс. таких преступлений.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал проработать вопрос введения упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов в стране. Господин Медведев напомнил о дефиците трудовой силы в ряде отраслей, возникшем из-за пандемии. В прошлом ноябре Дмитрий Медведев заявлял, что ситуация с мигрантами, которые не могут вернуться домой из России из-за пандемии COVID-19, может привести к росту числа преступлений.