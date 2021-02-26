Охтинский мыс уперся в правовые основания

Спустя почти месяц после публикации поручения президента России Владимира Путина о рассмотрении вопроса создания на Охтинском мысе археологического музея глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что это возможно «при наличии правовых оснований». Градозащитники, уверенные в том, что слова президента означают отмену проекта общественно-делового центра «Газпрома», назвали эти слова «насмешкой над здравым смыслом». По мнению экспертов, вероятность того, что Минкульт пересмотрит собственный приказ о зонах охраны, крайне мала, а окончательное решение судьбы территории может зависеть от позиции высшего руководства страны.

О том, что в правительстве Петербурга готовы поддержать идею создания археологического музея на Охтинском мысу «при наличии правовых оснований для ее реализации», стало известно из ответа губернатора Петербурга Александра Беглова депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому. Господин Вишневский ранее направил обращение главе города с предложением «как можно быстрее взять под охрану все обнаруженные экспедицией под руководством Петра Сорокина памятники Охтинского мыса», а также организовать историко-археологический музей-заповедник на всей его территории и решить вопрос о его выкупе в государственную собственность Петербурга. В своем ответе господин Беглов также добавил, что выкупить участок у «Газпром нефти» город не может, так как это противоречит ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Ответ господина Беглова не устроил Бориса Вишневского. Он отметил, что формулировка, касающаяся правовых оснований, является «насмешкой над здравым смыслом».

В начале февраля, комментируя поручение президента страны Владимира Путина о возможности создания историко-археологического музея на Охтинском мысе, господин Беглов завил, что город готов участвовать в проекте в диалоге с собственником — компанией «Газпром нефть»: от методической помощи в создании музея до полноправного партнерства. При этом он не конкретизировал, каким образом это может быть реализовано, учитывая, что на территории 4,7 га только 0,8 га относится к зонам охраны на основе приказа Минкульта, который не удалось оспорить градозащитникам даже в Верховном суде. Теперь же в своем ответе Александр Беглов указал на то, что предмет охраны утвержден распоряжением КГИОП, «которое решением Санкт-Петербургского городского суда признано не противоречащим нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу».

«Губернатор повторяет старые-старые сказки про то, что якобы никак нельзя приобрести участок в собственность Санкт-Петербурга (можно, и мы не раз это объясняли). В этих условиях сообщение губернатора о том, что "исполнительные органы власти Петербурга готовы поддержать идею создания археологического музея на Охтинском мысу при наличии правовых оснований для ее реализации" выглядит как насмешка над здравым смыслом. Потому что полноценный музей — на всей территории, а не только на 15%, взятых под охрану Минкультом,— можно организовать, только выкупив у "Газпрома" участок»,— заметил господин Вишневский, добавив, что градозащитники продолжат давление и что в Смольном не должны надеяться, что они отступят.

В «Газпроме» сложившуюся ситуацию не комментируют, настаивая на том, что работают над проектом нового городского пространства на Охте, строго опираясь на ограничения, установленные государством. В Министерстве культуры не ответили на очередной запрос корреспондента “Ъ”.

«Все, что должен делать или не делать "Газпром", установлено в рамках правового режима объекта на основании приказа Минкульта. В том числе утверждены границы территории объекта культурного наследия. Официально приказ не опубликован, поэтому нельзя точно говорить о конкретных обязанностях "Газпрома". И роль Минкульта в данной ситуации в том, чтобы контролировать их выполнение»,— говорит частнопрактикующий юрист Алексей Агеев. По его словам, учитывая, что приказ Минкульта проверен судом, у «Газпрома» сейчас нет никаких формальных причин проводить какие-то дополнительные исследования, выходящие за рамки этого приказа. «Основанием могло бы стать изменение приказа Минкульта или отдельное решение суда. Однако при наличии актов Верховного суда вероятность изменения приказа или вынесения такого решения крайне мала»,— добавил он, уточнив, что проводить еще какие-то раскопки для «Газпрома» — лишняя трата денег и шанс откопать что-то, что даст повод Минкульту или градозащитникам инициировать пересмотр действующего приказа. «Вряд ли это в интересах компании»,— считает юрист.

Минкульт отстоял свой приказ в Верховном суде и окончательно утвердил границы объекта культурного наследия, продолжает он. «Поэтому ведомству нет смысла проводить дополнительные исследования на Охтинском мысе в существующей зоне охраны. Единственный вариант — если министерство захочет расширить зону объекта и тогда будет искать еще какие-то объекты, которые могут подлежать охране, по соседству с уже выявленными. C учетом количества проведенных экспертиз Минкульт, вероятно, охватил своим приказом все, что могло быть охвачено. Поэтому новые исследования по его инициативе будут выглядеть странно»,— рассуждает господин Агеев.

Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры», также сомневается, что Минкульт будет инициировать какие-то новые исследования. «Думаю, они ограничатся просто указанием на то, что при выявлении каких-либо археологических находок надо остановить работы и произвести раскопки. Так было при строительстве трассы М11, когда нашли какое-то захоронение»,— объясняет он.

По мнению собеседников “Ъ”, поставить крест на застройке мыса на текущий момент может разве что высшее руководство страны. «Однако пока что нужно дождаться предложений от Минкульта, Смольного и "Газпрома", которые им необходимо подготовить до 1 мая в соответствии с поручением главы государства»,— подчеркивают они.

Мария Кузнецова