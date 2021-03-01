Сунамуси

В 2003 году Борис Ельцин отправился на курорт Ибусуки, расположенный на юге острова Кюсю, Ельцин вместе с семьей приехал принимать горячие песочные ванны — сунамуси. Так популярный в Японии Ибусуки стал известен и среди потянувшегося вслед за бывшим президентом России близкого окружения Ельцина. Сам процесс принятия сунамуси выглядит впечатляюще: человека, одетого в юкату, тонкое хлопковое кимоно, при помощи лопат закапывают в яму из песка — так, чтобы на поверхности осталась только голова.

Вулканический песок, подогреваемый подземными термальными водами, очень горячий, поэтому на лоб принимающему ванну кладут полотенце, чтобы пот не заливал глаза. Принимать сунамуси можно не более 10–15 минут. Ванны из горячего песка помогают восстанавливаться после травм, лечат заболевания опорно-двигательной системы и способствуют обретению душевного равновесия. Курорт Ибусуки любят профессиональные спортсмены, особенно футболисты, сюда приезжают на отдых сборные самых разных стран. Закапываться в песок на Кюсю можно и самостоятельно, проводя время на пляже и сэкономив порядка 1 тыс.

Онсэны

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Японцы лечатся горячими ваннами более 300 лет, но термальные источники используют как место восстановления тысячелетиями. Посещение онсэнов, горячих термальных источников, оборудованных купальнями, наверное, самый массовый и популярный вид отдыха. В стране с постоянной сейсмической активностью существует больше 2 тыс. выходящих на поверхность источников. Многие имеют древнюю историю и поэтичные названия, например «Река сокровищ», или Такарагава онсэн, в горной деревне Минаками, префектура Гумма. Купальни одного из самых больших источников под открытым небом расположены вдоль берега реки и не разделяются на мужские и женские.

В купальни с термальной водой принято погружаться голым, поэтому обычно все онсэны разделены на мужскую и женскую половины. Как правило, вокруг онсэнов существует множество курортных отелей с собственными выходами в купальни. Самая древнейшая и одна из лучших на планете спа-процедур выглядит так: раздевшись на своей половине, отдыхающий выходит к бассейну с горячей водой, перед погружением в который совершается предварительное омовение. Помывочные находятся рядом с бассейном, смывать с себя все нехорошее нужно при помощи душа или ведра (более традиционный вариант) и косметических средств, сидя на маленькой табуретке. Делать это нужно очень тщательно — мыльная пена не должна попасть в бассейн. Пренебречь ритуалом нельзя, иначе остальными присутствующими в онсэне это будет воспринято как оскорбление. Далее, прикрывшись небольшим полотенцем, единственной вещью, которую позволяется брать с собой, можно идти к купальне. В воду опускать полотенце нельзя, поэтому его оставляют на бортике или наматывают на голову. После этого можно наконец приступить к погружению в термальную воду, выбрать удобное место и начать расслабляться, ощущая, как целебно воздействует на тело и дух горячая от природы вода. Затем переместиться в открытую часть бассейна и наслаждаться происходящим, созерцая окружающую природу и струящийся пар от воды. Через 10–15 минут нужно вылезти из купальни, отдохнуть немного и повторить процедуру. После купания, выпив чаю или сакэ, что не возбраняется, сил у новичка останется только на то, чтобы добраться до кровати и заснуть, крепко и счастливо, как это бывало только в детстве.

Сэнто

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Если искать у русских и японцев что-то общее, то первым пунктом в этом списке будет национальная любовь к бане. Общественные японские бани, сэнто, появились более тысячи лет назад — сначала как удовольствие для избранных, а затем как любимый вид досуга, место, куда приходили не только помыться, но главным образом пообщаться. В Токио здания, в которых располагаются бани, напоминают буддийские храмы, в XIX веке свои сэнто были в каждом жилом квартале: люди собирались в них, чтобы отдохнуть после работы. Сэнто (как и онсэны) — запретная территория для тех, у кого есть татуировки. Как бы ни менялись времена, японцы не готовы мыться вместе с тем, у кого на теле что-то нарисовано. Отношение к татуировкам, как к отметинам злодеев, складывалось веками, хотя в некоторых местах послабления для тех, кто носит татуировки, с недавних пор стали возможными. Правила посещения сэнто схожи с принятыми в онсэнах. Первое, что должен сделать посетитель,— оставить обувь в специальном шкафчике, который расположен сразу после входа в баню. Затем у стойки нужно заплатить за пользование сэнто, а также приобрести все необходимые принадлежности, если мыла и шампуня с собой нет. Оставив все вещи в раздевалке, можно проходить в зал и начинать мыться, усевшись на скамеечку под душем и стараясь не забрызгивать водой соседей. Затем можно идти в общий бассейн и расслабляться в горячей воде, стараясь не задеть и не побеспокоить остальных купальщиков. Если вода покажется слишком горячей, можно, попросив разрешения у остальных, сделать ее немного прохладнее. После посещения бассейна, в котором не рекомендуется проводить более получаса, принято пить чай и вести беседы. Традиция использовать сэнто как место для встреч и общения до сих пор пользуется популярностью в Японии, поэтому дружеские беседы в бане ведут даже незнакомые между собой люди.

Евгения Медведева, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, станет послом олимпийской сборной России на Играх в Токио-2021 и этим же летом в Японии исполнит роль Сейлор Мун в ледовом шоу Sailor Moon Prism on Ice «В каждом городе есть онсэны, в любом количестве, и чем старше город, тем старше онсэны. Это удивительные места, я люблю там бывать. Вода горячих источников очень полезна — трудно, конечно, судить, но возможно все вместе: еда, которой японцы питаются с детства, зеленый чай, морской воздух, который здесь повсеместно, дает такой феномен, как японское долголетие. 70–80 лет для японцев очень активный возраст, и это, конечно, удивительно!»