EY сменила директора германского подразделения на фоне скандала с Wirecard

Аудиторская компания EY сменила директора своего германского подразделения, желая «восстановить доверие» к компании, которое было подорвано в результате скандала вокруг Wirecard. Как сообщает Financial Times со ссылкой на заявление компании, Хуберт Барт будет переведен на другую должность и будет работать «на европейском уровне».

Напомним, Wirecard оказалась в центре скандала в середине 2020 года, когда была обнаружена масштабная нехватка средств на счетах компании. Позже выяснилось, что руководство компании годами скрывало ее убытки, а также проводило платежи, связанные с порносайтами, азартными играми и т. д. Wirecard обанкротилась, а ее генеральный директор Маркус Браун и несколько других топ-менеджеров были арестованы. Скандал также привел к отставке руководителей Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии — главы BaFin Феликса Хуфельда и его заместителя Элизабет Рёгеле.

Отметим, что EY была аудитором Wirecard и не смогла вовремя распознать и сообщить о нехватке $1,9 млрд на счетах финтех-компании. После этого от услуг EY начали отказываться многие клиенты, особенно в Германии. В частности, сообщалось, что отношения с EY прекращают третий по величине банк Германии KfW, Commerzbank, а также подразделение Deutsche Bank — DWS Group.

Кирилл Сарханянц