Диоксид кремния остался шелухой

В Краснодаре суд признал несостоятельной компанию «Краснодарский диоксид кремния», которая c 2013 года занималась инновационным проектом переработки отходов рисового зерна с получением сырья для химической промышленности и металлургии. По предварительной оценке арбитражного управляющего, банкротство оператора проекта было преднамеренным. Эксперты указывают на то, что инновационные проекты всегда несут большие риски, но не исключают и фактора личной некомпетентности руководства.



Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Краснодарский диоксид кремния» (КДК) и открыл в отношении должника конкурсное производство, сообщает сайт суда. Как следует из отчета арбитражного управляющего Александра Бессарабова, опубликованного Единым федеральным реестром сведений о банкротстве, объем задолженности КДК составляет 1,7 млн руб., кредиторы – ООО «Южная рисовая компания» (аренда земли) и ООО «ВМВ» (охранные услуги). Балансовая стоимость имущества должника составляет 168 млн руб., это недействующий комплекс по переработке рисовой шелухи в станице Холмской на территории ООО «Южная рисовая компания».

При анализе хозяйственной деятельности ООО «Краснодарский диоксид кремния» управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства.

«Более предметно о причинах банкротства можно будет говорить после того, как бывший директор Олег Дьяченко передаст мне документацию КДК», – сообщил “Ъ-Юг” Александр Бессарабов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «КДК» было создано в 2011 году в Краснодаре, основной вид деятельности – производство неорганических химических веществ, учредители – ЗПИФ рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края» (49%) и московское ООО «Рисовые высокие технологии» (51%; дочка кипрского «Наноэнерго Фанд Лимитед»). Выручка КДК в 2019 году составила 1,8 млн руб., убыток – 7,4 млн руб.

Олег Дьяченко в декабре 2020 года был дисквалифицирован за то, что своевременно не подал в суд заявление о банкротстве ООО «КДК» при существенном ухудшении финансового положения.

Проект комплекса по утилизации рисовой шелухи с выработкой кремне-углеродных порошков, а также электроэнергии был презентован на инвестиционном форуме «Сочи-2013». Вложения в него оценивались в 116 млн руб., производительность комплекса должна была составить 9 тыс. т сырья в год. Проект должен был стать пилотным для решения серьезной экологической проблемы: рисовая шелуха при сжигании выделяет вредные вещества, а при складировании занимает большую площадь и длительное время не разлагается (специалисты оценивают количество шелухи в 25% от веса урожая риса, для Краснодарского края это около 250 тыс. т в год).

ООО «КДК» намеревалось внедрить инновационную технологию окисления шелухи, при которой на выходе образуется ценное вещество – диоксид кремния, используемый в производстве резины и в металлургии.

“Ъ-Юг” не удалось связаться с кем-либо из бывших руководителей проекта и выяснить причины его остановки.

По оценке участников рынка, высказанной анонимно, существенные моменты технологического процесса и бизнес-плана не были доработаны. В частности, комплекс КДК не смог запустить производство электроэнергии, так как используемый в дизель-генераторах газ (побочный продукт окисления шелухи) не очищался от вредных примесей и был опасен для людей. Кроме того, при сбыте диоксида кремния кубанскому производителю пришлось конкурировать с предприятиями из Юго-Восточной Азии, которые предлагают больший объем товара и имеют наработанные связи с металлургическими и химическими предприятиями России.

По мнению аналитиков, многие новые компании, запустившие инновационные проекты до 2014 года, когда произошел резкий рост курса иностранных валют и сужение рынка технологий в связи с санкциями, оказались в ситуации банкротства. Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что венчурный бизнес – это всегда риск, поскольку речь идет о технологиях, которых фактически еще нет. «Инновационные технологии разработаны в теории, но не воплощены в технологическое оборудование, в такой ситуации что угодно может пойти не так. Нельзя полностью исключить и недобросовестность инициаторов проекта», – говорит аналитик.

Анна Перова, Краснодар