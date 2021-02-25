На Кубани 560 производителей молочной продукции зарегистрированы в системе «Честный знак»

В национальной системе цифровой маркировки товаров «Честный знак» зарегистрировались 560 кубанских производителей молочной продукции, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Регистрация проходит в ходе подготовки к обязательной маркировке разных видов молочной продукции, которая вводится в России поэтапно с июня 2021 года.

По количеству зарегистрированных в системе «Честный знак» производителей молока Краснодарский край находится на втором месте в России после Москвы. Введение обязательной маркировки молочной продукции в России призвано ликвидировать теневой оборот и оздоровить конкуренцию. В системе «Честный знак» хранится информация о товаре, покупатель может ознакомиться с этими данными, просканировав код на упаковке специальным приложением на смартфоне.

Анна Перова, Краснодар