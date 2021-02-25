В Краснодарском крае в 2021 году отремонтируют два железнодорожных тоннеля

В этом году в Туапсинском районе запланирован капитальный ремонт пути в двух железнодорожных тоннелей: Малого петлевого и Среднего петлевого. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Как отмечается в сообщении, работы в тоннелях будут вестись по технологии LVT (Low Vibration Track), которая позволяет снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды. «С вводом в строй этих объектов можно будет говорить о завершении на СКЖД модернизации сооружений, возведенных в первой половине прошлого века»,— цитирует пресс-служба заместителя начальника СКЖД по Туапсинскому территориальному управлению Сергея Чеботарева.

Также в 2021 году планируется переустроить контактную сеть на перегоне между станциями Чинары и Чилипси, а также переоборудовать одноименные тяговые подстанции. «В общей сложности в развитие железнодорожной инфраструктуры

Туапсинского региона Северо-Кавказской железной дороги в 2021 году в рамках

инвестиционной программы ОАО „РЖД“ будет направлено 2,5 млрд руб»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева