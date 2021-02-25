Чиновники нашли замену Telegram

Столичные власти разработали собственный мессенджер специально для чиновников. Создатели программы называют ее «полноценной заменой» Telegram и Skype. TDM Messenger был доступен в магазине приложений Android, но сейчас он исчез с платформы, сообщает РБК. Программа позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями и видео, а также совершать звонки, в том числе групповые. Разработчики обещают «беспрецедентный уровень безопасности» и шифрование по национальным стандартам.

Чем чиновников не устраивают WhatsApp или Telegram? Консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий считает, что власти могут опасаться блокировки зарубежных сервисов. Кроме того, собственный мессенджер можно подключить к внутренним системам госструктур. «Объяснений может быть много, одно из них — это опасение, что используемые в данный момент зарубежные мессенджеры и средства коммуникации, скорее всего, могут быть заблокированы для конкретного ведомства.

Чтобы снизить риски структура, имеющая финансовые средства, решила разработать свой собственный инструментарий. Мессенджер, вероятно, сможет решать задачи интеграции с электронной почтой, адресным ведомственным справочником или какими-то системами управления заявками на портале госуслуг. То есть когда гражданином формируется заявка, она сможет прилетать сразу через мессенджер к какому-то чиновнику. Так что вариантов здесь много. Например, все то же самое можно было бы сделать с помощью ботов в том же Telegram, но, видимо, риски возможного отключения у чиновников Москвы на первом месте, и для этого они разработали собственный инструментарий»,— говорит Лукацкий .

Хранение данных в популярных мессенджерах может быть непрозрачным, отмечает IT-эксперт Александр Баулин. Собственные разработки позволят лучше контролировать информацию. Однако в них проще найти уязвимости. «Несмотря на столь щепетильное отношение к информации, иностранные мессенджеры могут ее выдавать силовым службам по запросам. Люди не могут быть уверены, что эти данные действительно надежно зашифрованы, что к ним не имеет доступа даже разработчик.

Единственное преимущество, которое может иметь недавно созданный мессенджер перед хорошо апробированными на миллиардах пользователях сервисами, — это то, что люди знают, где хранится информация.

Тем не менее есть одно “но”: когда выходит новая программа, у нее бывают уязвимости, которые позволяют воровать информацию, незаконно проникая в систему. Когда эта программа протестирована уже на сотнях и миллионах людей, эти уязвимости находятся быстрее. У самих компаний гораздо больше ресурсов для того, чтобы искать “дырки” и закрывать их, а когда это маленький мессенджер для сотен тысяч человек, у сервисов может просто не хватить ресурсов на то, чтобы оперативно их выявлять. Если люди хотят хороший защищенный мессенджер, логичнее взять сервис с открытым исходным кодом и доработать его под свои нужды, а не разрабатывать с нуля. Стоимость зависит от функциональности и от того, был ли мессенджер создаваться с нуля или из открытых исходных кодов»,— отметил Баулин.

Прошлым летом в мэрии заявляли, что работают над сервисом видеосвязи для школьников. Тогда уточнялось, что разработка завершится весной 2021 года.