Профиль покупателя изучат по камерам

В московском метро появится новая система слежения. Столичные власти планируют установить на 85 станциях подземки специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. На это будет потрачено 932 млн. руб., выяснил “Ъ” на портале госзакупок. В Московском метрополитене газете пояснили, что экраны нужны для демонстрации пассажирам справочной и коммерческой информации. Там заверили, что они не предназначены для поиска конкретных людей. Однако в техзадании говорится, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в формате Full HD, фиксировать «праздношатания», поддерживать модули «детектирования лиц» и вести подсчет людей.

Каким образом можно использовать эти данные? Замгендиректора компании «Битрикс24», разрабатывающей сервис распознавания лиц, Сергей Кулешов сомневается, что новые устройства будут применять для поиска конкретных людей. Скорее всего, они нужны для отслеживания нестандартных ситуаций на станциях подземки. «Те камеры, которые расположены сейчас на турникетах, планируется использовать в том числе для бесконтактной оплаты проезда. Системы слежения же стоят на проходах, чтобы, например, помогать вести розыск опасных преступников.

Насколько я понимаю, сейчас речь идет о том, чтобы использовать систему немного других целей. Это более массовая съемка — например, если в вестибюле поставить несколько камер, то они вполне могут в автоматическом режиме отслеживать пассажиропоток, количество людей на станции, нетипичное поведение, какие-то происшествия, то есть что-то, что требует сейчас стороннего наблюдения. В данном случае контроль за порядком будет происходить в автоматическом режиме. Это дополнительная функция, которую обязательно стоит использовать.

Я не думаю, что здесь речь пойдет именно о распознавании конкретного человека, скорее о каких-то массовых или необычных событиях.

Нейронные сети сейчас вполне могут определять что-то нетипичное, что происходит в поле зрения камеры — например, когда кто-то резко побежал в сторону станции или путей, произошли еще какие-то другие нетипичные моменты, на которые нужно обратить внимание либо сотрудников метрополитена, либо правоохранительных органов».

Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения, а также служащие управления по гражданской обороне и ЧС. Кроме того, к системе подключат внешнюю рекламную платформу — ее принадлежность пока не уточняется. Скорее всего, эти мультимедийные экраны будут активно использоваться как раз в коммерческих целях, говорит начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд: «То, что камеры будут находиться не где-то на потолке, а на уровне толпы, исключает тот факт, что они будут использоваться для дополнительного массового отслеживания людей. Более того, в метрополитене в принципе и так хватает технических средств для этого. Здесь я бы в первую очередь делал бы ставку на рекламу.

То есть, возможно, это новый шаг для введения персонализированной рекламы, о которой давно говорят, когда у специалистов есть профиль человека.

Они знают, кто он, какие у него интересы и так далее, и распознавая его, система начинает показываться на мультимедийном экране именно ту рекламу, которая вызовет заинтересованность. Можно взять анонимную информацию — IMEI телефона, уникальный идентификатор, который есть у смартфона: у оператора есть информация, к каким вышкам вы привязываетесь, пока путешествуете по городу, идете на работу, в магазин или в спортзал. Благодаря этому можно получить примитивный набор данных и сделать вывод, к какой группе потребителей относится человек. Ведь необязательно запускать именно индивидуальную рекламу, можно сделать ее и для определенной группы. Допустим, в 8.00 в основном ездят студенты, в это время можно показывать больше молодежный контент».

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Столичные власти начали активно развивать систему видеонаблюдения в метро полтора года назад: в ноябре 2019 года мэрия заказала больше 250 серверов, 100 компьютеров и систему хранения данных общей емкостью 9 ПБайт более чем на миллиард рублей. В январе прошлого года власти объявили конкурс почти на 2 млрд руб. на поставку оборудования для системы распознавания лиц в транспорте. Тендер выиграл оператор «Максима Телеком». Кроме того, этой весной власти планируют сделать проездную карту «Тройка» персонализированной, а проходить в метро можно будет в том числе по биометрии через систему распознавания лиц.

Анна Никитина