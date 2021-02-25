«Сарапул-молоко» выходит на арабский рынок

«Сарапул-молоко» договорилось об экспорте молочной продукции в Объединенные Арабские Эмираты. В этом году предприятие начнет поставлять ультрапастеризованное молоко, сливки и молочные коктейли. По мнению экспертов, для удмуртского производителя молока сейчас главное не просто выйти на зарубежные полки, но и обеспечить бесперебойные поставки, чтобы закрепиться на рынке и в дальнейшем наращивать объемы.

Право экспорта на производимую молочную продукцию в Объединенные Арабские Эмираты получило удмуртское предприятие «Сарапул-молоко». Компания прошла необходимые процедуры. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в ОАЭ предприятие отправит ультрапастеризованное молоко, сливки и молочные коктейли. Поставки начнутся в этом году.

В январе «Сарапул-молоко» впервые экспортировал производимую молочную продукцию весом 8,4 т в США. «В 2019 году Удмуртия первой из всех российских аграрных регионов вышла на китайский рынок. В 2020 году в Поднебесную было экспортировано около 90 т удмуртской молочной продукции»,— сообщают в пресс-службе главы и правительства республики. Поставки в Китай запустил о также «Сарапул-молоко».

«Сарапул-молоко» — одна из производственных площадок компании «Милком» (субхолдинг «Комос Групп» «Переработка молока»). По данным «Спарк-Интерфакс» из отчета компании в начале 2019 года, 61,73% акций ОАО «Милком» принадлежат ООО «Хайперфудс холдинг», который контролируют Андрей Шутов и Андрей Осколков, 14,35% — ООО «Приволжский продовольственный концерн» Андрея Шутова. Еще 9,57% принадлежат Анатолию Максимову. Выручка ОАО «Милком» в 2019 году составила 22,9 млрд руб, чистая прибыль — 525,6 млн руб. По данным Национального союза производителей молока в России «Комос Групп» по итогам 2019 года занимал пятое место по объему выручки среди производителей молока.

Как отмечают в минсельхозе Удмуртии, в 2021 году, по предварительным планам, экспорт продукции АПК республики должен составить $8,45 млн. Такая продукция как куриное яйцо, мясо домашней птицы, крылья индейки, субпродукты КРС, гранола, топленый пищевой жир, сыры, мед, мучные кондитерские изделия будут экспортированы в страны Таможенного союза, СНГ и ЕС, в Китай, в США и другие страны.

Председатель комиссии по АПК в госсовете Удмуртии Владимир Варламов считает, что у «Сарапул-молоко» неплохая перспектива по экспорту в арабские страны. По его словам, компания вписывается в рынок с Tetra Pak, кроме того, это продукт длительного хранения,и востребован в России.

«Перспектива хорошая, главное не сорваться и не просто делать поставки, но и получать от них доход. Чтобы зайти на рынок всегда надо тратиться. Основные затраты идут на оформление различных документов и на раскрутку на рынке, чтобы продукт покупался, а не просто стоял на прилавке. Нам надо продавать молочную продукцию по стране и на внешних рынках, мы производим уже на душу населения около 500 кг, нам в республике столько не съесть и не продать»,— говорит господин Варламов.

Молочная продукция в эмиратах пользуется большим спросом и цены на эти товары там довольно высокие, отмечает доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова. Однако арабские страны больше предпочитают верблюжье молоко, чем коровье, говорит эксперт. «Будет ли продукция востребована на местном рынке, покажет время. На поддержку экспортеров в Удмуртии в 2021 году планируется направить более 212 млн руб. В 2021 году им также будет доступен возврат части экспортных платежей, это стимулирующая мера для тех предприятий, кто выйдет на экспорт или начнет поставки в новую для себя страну. Так что правительство компенсирует компании часть экспортных налогов»,— отмечает госпожа Храмова.

Молочная продукция из России, как и другая продукция АПК, очень востребована на внешних рынках за счет своей дешевизны, по сравнению с другими государствами, и высокого качества, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, в 2019 году по поводу поставок в ОАЭ молочной продукции были заключены специальные правительственные соглашения между странами, решены вопросы ветеринарной сертификации продукции и других разрешительных документов.

«Предприятия Удмуртии занимают значимое место в российском секторе АПК по производству сырого молока и молочной продукции, поэтому нет ничего удивительного в том, что этот регион активно поставляет свои товары в другие страны. Для удмуртских предприятий сейчас главное — обеспечить бесперебойные поставки молока и других товаров на этот рынок, чтобы закрепиться и в дальнейшем наращивать объемы»,— подчеркивает господин Сигал.

Он отметил, что в прошлом году экспорт российской продукции АПК в ОАЭ вырос на 30% — за счет ослабления рубля относительно других валют спрос на нее значительно вырос. Кроме того, стабильное увеличение цен на продукты питания во всем мире из-за пандемии также станет драйвером развития экспорта продукции российского АПК. По словам эксперта, страны Ближнего Востока и Африки считаются наиболее приоритетным направлением и занимают более 17% в структуре зарубежных поставок продукции АПК из России.

Оксана Мымрина