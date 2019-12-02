С низкой отметки

По прогнозам минсельхоза Удмуртии, объем экспорта АПК республики в 2020 году достигнет $5,1 млн. Это в два раза больше ожидаемого по итогам нынешнего года, заявила глава министерства Ольга Абрамова. Основные продукты агропрома Удмуртии, поставляемые за рубеж,— молочная, птицеводческая, лен, рапсовое масло, мед и вегенсы. Эксперты отмечают, что цифры по экспорту изначально невелики, поэтому двукратное увеличение не кажется резким, да и потенциал развития в сельском хозяйстве у республики имеется.

По данным министерства сельского хозяйства Удмуртии, на 25 ноября поставки за рубеж продукции АПК республики составили $2,5 млн. В планах до конца года достичь $2,7 млн, что и рассчитывают получить на конец года, а в 2020 году — $5,1 млн.

«Мы понимаем, наши нынешние темпы невелики для того, чтобы реализовать все свои амбиции по этому направлению, мы можем больше. Главная сложность заключается в том, что мы пока не можем обеспечить полноценные экспортные поставки. Причина — не позволяют объемы производимой на сегодня продукции. Для того чтобы решить эту проблему, прорабатывается вопрос по созданию сельскохозяйственного экспортного кооператива»,— пояснила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова.

По ее словам, развитие экспорта АПК в Удмуртии происходит «практически с нуля». У производств есть сложности с аттестацией, которые в 2020 году могут решиться благодаря поддержке предприятий, которые нацелены на экспорт. «Мы сейчас продумываем на 2020 год механизмы содействия предприятиям, которые готовы расширять географию продаж своей продукции и имеют уже предварительные договоренности по экспорту, но при этом испытывают сложности в создании необходимой для этого инфраструктуры»,— рассказала Ольга Абрамова.

Основными видами продукции, которые сейчас экспортируют 14 предприятий из Удмуртии, являются молочная, птицеводческая,пчеловодческая, кроме того, поставляется рапсовое масло, обработанное льноволокно и сушеные овощи — вегенсы. Сейчас основными импортерами удмуртской сельхозпродукции являются Казахстан, Китай и Германия. С первой страной свыше года сотрудничают производители вегенсов — ООО «Био Терра», а в Германию отправляется удмуртский мед. В Китай поставляется молочная продукция ОАО «Милком» и льноволокно СПК «Луч». Еще шесть предприятий рассматривают возможность заняться внешнеэкономической деятельностью. Минсельхоз Удмуртии надеется, что в 2021 году состоится первая поставка племенных животных в страны ближнего зарубежья, сейчас интерес проявляет Казахстан.

В целом к 2024 году объемы экспорта АПК, по расчетам ведомства, должны увеличиться в сравнении с 2017 годом в 5,5 раза, до $10,2 млн.

Удмуртия в 2019 году стала первой из молочных регионов России, которые вышли на китайский рынок. Как рассказала директор департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока Мария Жебит, в ближайшие годы продолжится рост объемов мировой торговли молочной продукцией за счет увеличения потребления в Китае, странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. «Сегодня 90% молочного экспорта страны приходится на страны СНГ, где потенциал роста уже невысок, а доля России и так достаточно велика. С учетом приоритетной задачи увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году до $45 млрд, необходимо расширять географию экспорта молочной продукции, выходить на новые рынки сбыта»,— рассказала госпожа Жебит.

Она также добавила, что для успешной реализации кампании по выходу на экспорт в молочной отрасли необходимо решить проблему снятия ветеринарных барьеров, разработать комплекс мер таможенно-тарифного регулирования для продвижения товаров на рынках третьих стран.

Планируемый рост экспорта АПК в Удмуртии специалисты не считают высоким.«С учетом очень низкой базы, я бы не назвал его резким. По сути, и $2,7 млн, и $5,1 млн — это цифры, близкие к нулю»,—считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Однако потенциал для развития экспорта в регионе имеется. «Чтобы его реализовать, нужно максимально сократить налоговую и административную нагрузку, создавать понятные правила игры для бизнеса и соответствующую инфраструктуру.Это касается не только дорог и прочих инфраструктурных объектов. В этом случае регион сможет экспортировать потенциально и свыше $1 млрд»,— считает господин Авакян.

Юлия Вахрушева