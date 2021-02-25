МИД Китая отрицает тестирование дипломатов США на коронавирус ректальным способом

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что ему неизвестно о требованиях к дипломатам США, находящимся в Китае, сдавать материалы для теста на коронавирус ректальным способом. Ранее о таком требовании сообщала газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов.

«Насколько мне известно, китайская сторона никогда не требовала от находящихся в КНР американских дипломатов проходить тестирование посредством взятия мазков ректально»,— сказал господин Лицзянь во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Медработники в Китае практикуют тесты на COVID-19 с использованием мазков из ануса, сообщал Bloomberg в январе. По сообщению агентства, ректальные тесты на коронавирус использовались при выявлении вируса у работников образования и школьников в Пекине, а также у части прибывающих в Пекин. В комментарии для The Washington Post представитель Госдепартамента США отмечал, что ведомство ищет способы сохранить достоинство дипломатов во время тестирования.

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