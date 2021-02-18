Washington Post: американские дипломаты в России попросили привить их «Спутником V»

Ряд сотрудников Госдепартамента США в Москве обратились к местным властям с просьбой вакцинировать их от коронавируса прививкой «Спутник V», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, интервью и конспекты встреч. Российская вакцина на данный момент не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), и Госдеп не рекомендует чиновникам прививаться ей. При этом он позволяет сотрудникам самостоятельно принимать решения, касающиеся своего здоровья.

Издание отмечает, что сотрудники Госдепа за рубежом испытывают трудности с получением американской вакцины. По данным его источников, ведомство в целом получило только 23% заказанной у Минздрава США партии в 315 тыс. доз. По меньшей мере 13 стран предложили привить сотрудников Госдепа США американскими вакцинами разработки Moderna и Pfizer из собственных запасов, сообщили WP высокопоставленные чиновники. Госдепартамент оценивает аналогичные предложения как минимум еще от восьми государств.

Дипломат США на Ближнем Востоке в разговоре с WP выразил сожаление ситуацией. «Стыдно, что самая богатая страна должна полагаться на благотворительность других наций в вопросе вакцин, особенно учитывая, что лучшие вакцины — в США»,— сказал он. Дипломаты в Китае жалуются на то, что материалы для теста на COVID-19 в стране собирают мазком из ануса. Представитель Госдепа США сообщил изданию, что департамент оценивает все возможные способы сохранить достоинство дипломатов «в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что от COVID-19 почти 600 тыс. москвичей. Одновременно он сообщил о начале клинического испытания вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи на подростках в возрасте от 14 до 18 лет.

Как иностранцы вакцинируются от коронавируса в стране — в материале “Ъ FM” «Россия встречает прививочных туристов».