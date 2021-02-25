ЦБ выявил манипулирование на российском рынке ценных бумаг

Центробанк установил факт манипулирования ценами на акции Сбербанка, «Газпрома», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа, «Магнита» и других организаций. По данным регулятора, манипулирования осуществлялось физическими лицами по соглашению с компанией Maraion Investments Limited, зарегистрированной на Кипре.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, физлица совершали операции с акциями вышеперечисленных компаний, а также Мосбиржи, «Башнефти», «Роснефти», ВТБ, «Мосэнерго» и «ТГК-14».

«Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили Физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций»,— говорится на сайте ЦБ.

Банк России установил, что упомянутые физлица и Maraion нарушили запрет, установленный ч. 2 ст. 6 ФЗ № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».