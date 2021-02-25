У следствия появились вопросы к иркутским тюремщикам По девяти уголовным делам о пытках в колониях проходят 75 пострадавших

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) возбудила девять уголовных дел по итогам проверок жалоб о пытках и насилии в колониях и следственных изоляторах Иркутской области. Фигурантами дел являются как сотрудники учреждений, так и осужденные. Глава ведомства Александр Калашников сообщил о 75 пострадавших в результате издевательств и о том, что установлено более 40 человек, причастных к насилию. Правозащитники требуют отставки руководителя ГУ ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова.

В ходе проверок в учреждениях исполнения наказаний Иркутской области возбуждено девять уголовных дел, сообщила пресс-служба ФСИН. В числе фигурантов как сотрудники колоний и СИЗО Иркутской области, так и подозреваемые, обвиняемые и осужденные. «Кроме того, представители ФСИН выявили десять осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных»,— говорится в сообщении ведомства и отмечается, что в отношении них ведутся проверочные мероприятия. В СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15 организован прием по личным вопросам, в том числе осмотр заключенных на выявление возможных телесных повреждений врачами.

Более подробную информацию на круглом столе в Совете федерации представил директор ФСИН Александр Калашников. Он заявил о 75 пострадавших от насилия в колониях и СИЗО в Иркутской области. Проверка установила, что к пыткам над заключенными причастен 41 человек.

«Мероприятия в этом территориальном органе ФСИН России будут проводиться до полной декриминализации обстановки»,— пообещал господин Калашников (цитата по «РИА Новости»).

Также он сказал, что в ходе проверки опрошено 1145 человек и установлено около 90 очевидцев насилия.

Уполномоченная по правам человека в РФ Наталья Москалькова пообещала организовать государственную защиту пострадавшим от пыток и свидетелям, которые дают показания.

Напомним, 18 января ФСИН объявила о проверке колоний Иркутской области на предмет соблюдения прав человека и направила в регион своих сотрудников. Причиной стали жалобы, которые в большом количестве поступали на работу пенитенциарных учреждений. На время проверки были отстранены от исполнения служебных обязанностей руководители СИЗО-1 и ИК-6.

Затем появилась информация об уголовном деле в отношении сотрудника СИЗО-1, который был задержан по делу об издевательствах над заключенным. В сообщении регионального следственного управления (СУ) Следственного комитета России (СКР) говорилось, что он превысил свои должностные полномочия: в одной из камер 29-летнему заключенному был нанесен тяжкий вред здоровью, после чего тот был доставлен в больницу. Позже стали известны подробности инцидента: осужденный подвергся сексуальному насилию. За помощью к правозащитникам обращалась его сестра. Она сообщила, что брат стал инвалидом в результате пыток. На прошлой неделе начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев был уволен «по отрицательным мотивам».

Еще один случай жестокого обращения с заключенным выявлен в ИК-6. Пострадавший тоже был доставлен в больницу в результате сексуального насилия другим осужденным.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области, уголовные дела касаются только СИЗО-1 и ИК-6.

Руководитель ИК-6 не уволен, а отстранен на время проверки. В пресс-службе не смогли дать оперативный комментарий о количестве задержанных по уголовным делам. Источник в СУ СКР по Иркутской области сказал, что задержанный в январе сотрудник СИЗО-1 под арестом.

Правозащитники проекта «Гулагу.нет» намерены добиваться отставки руководства регионального управления ФСИН. «В ближайшие дни мы будем поднимать вопрос об отставке начальника ГУФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова и предъявлении ему обвинения в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями»,— заявил 22 февраля в эфире радио «Эхо Москвы» руководитель проекта Владимир Осечкин. По данным господина Осечкина, оперативники ГУФСИН сформировали «бей-бригады» из более 30 завербованных заключенных, отбывающих сроки за убийства, грабежи, разбои.

Екатерина Еременко, Иркутск