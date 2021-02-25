Бывший главред батайской газеты «Вперед» госпитализирована с подозрением на инсульт

Елена Пивоварова, бывший главный редактор городской газеты Батайска «Вперед» находится в БСМП Ростова с подозрением на инсульт. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на адвоката журналистки Евгению Каплунову.

Как сообщила агентству адвокат, 19 февраля госпожу Пивоварову положили в реанимацию в ЦГБ города Батайска с подозрением на инсульт. После этого она была переведена в палату отделения неврологии, но 24 февраля ее выписали без точного диагноза.

По словам адвоката, сегодня Елена Пивоварова приехала на опрос к следователю. «Мы привезли Елену Леонидовну в следственный комитет, но мы даже сами не вызывали скорую помощь — это сделал следователь, который нас вызвал. Бригада скорой помощи оперативно приехала, зафиксировала уже более сложную форму инсульта»,— сказала Евгения Каплунов агентству. Журналистку отвезли в БСМП Ростова-на-Дону. Адвокат сообщила, что состояние госпожи Пивоваровой оценивается как тяжелое, поэтому она будет переведена в реанимацию.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в отношении бывшего главного редактора батайской газеты вперед Елены Пивоваровой возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Как сообщал источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, экс-главреда подозревают в том, что с марта по май 2019 года она в сговоре с неустановленными лицами завышала сведения о тираже газеты, предназначенной для адресной доставки подписчикам. По данным источника, в результате бывший главный редактор и ее сообщники присвоили и растратили 400 тыс. руб. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Сама Елена Пивоварова рассказала “Ъ-Юг”, что о возбужденном в отношении нее деле она не была официально уведомлена.

О деле Елены Пивоваровой читайте подробнее в материале “Ъ-Юг” «К журналистке подошли через бухгалтерию».

Наталья Шинкарева