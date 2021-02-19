К журналистке подошли через бухгалтерию

В Ростовской области в отношении Елены Пивоваровой, бывшего главного редактора Батайской городской газеты «Вперед», возбуждено уголовное дело. Она подозревается в присвоении и растрате с использованием служебного положения. Об увольнении журналистки в конце года стало известно президенту РФ Владимиру Путину. Сама госпожа Пивоварова заявляет, что о возбуждении дела ее до сих пор не проинформировали.



В Ростовской области в отношении бывшего главного редактора газеты города Батайска «Вперед» Елены Пивоваровой было возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах. Экс-главреда подозревают в том, что с марта по май 2019 года она в сговоре с неустановленными лицами завышала сведения о тираже газеты, предназначенной для адресной доставки подписчикам. По данным источника, в результате бывший главный редактор и ее сообщники присвоили и растратили 400 тыс. руб. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным сервиса kartoteka.ru, до января 2020 года Елена Пивоварова являлась гендиректором муниципального предприятия «Батайское информационное агентство "Вперед"». Бенефициаром предприятия выступал городской комитет по управлению имуществом. Тогда же, в январе, МП было реорганизовано в ООО «Батайское информационное агентство "Вперед"». Учредитель организации не поменялся, а его генеральным директором стала Лариса Белоконь.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе администрации Батайска, в ноябре 2020 года контрольно-счетная палата (КСП) города провела внеплановую проверку хозяйственной деятельности издания по инициативе городской думы. «В результате проверки КСП выявила в деятельности редакции нарушения в осуществлении кассовых операций, в ведении бухгалтерского учета»,— рассказали в пресс-службе.

Кроме того, было выявлено завышение тиража, из-за которого предприятие несло неоправданные убытки. По данным пресс-службы управления информационной политики правительства Ростовской области, газета «Вперед» выходит тиражом 6,1 тыс. экземпляров.

Госпожа Пивоварова заявила “Ъ”, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела она не получала. «О том, что в отношении меня заведено дело, меня никто не уведомлял. Я считаю, что идет обыкновенная травля»,— сказала она. В четверг, во время заседания законодательного собрания Ростовской области депутат от партии «Справедливая Россия» Борис Вальтер задал вопрос начальнику ГУ МВД России по Ростовской области Олегу Агаркову о том, действительно ли в отношении госпожи Пивоваровой возбуждено уголовное дело. «Много не буду говорить, но дело такое возбуждено, оно находится в расследовании главного следственного управления. Идет следствие»,— ответил господин Агарков.

Елена Пивоварова работала в газете «Вперед» с 1997 года. В 2005 она заняла должность главного редактора. Также она являлась главным редактором информационного портала «Батайск-город». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе городской администрации, госпожа Пивоварова была уволена в середине ноября 2020 года по п. 2 ст. 278 ТК РФ (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора).

Позже региональные СМИ сообщили, что в редакции прошли обыски. Бывший главный редактор рассказывала «Новой газете», что ее ««увольняли» каждые полгода», так как издание освещало не только деятельность руководства муниципалитета, но и обращало внимание на городские проблемы.

В декабре на пресс-конференции президента России Владимира Путина на увольнение госпожи Пивоваровой пожаловалась председатель Союза журналистов Ростовской области Вера Южанская. Президент дал поручение губернатору Ростовской области Василию Голубеву взять ситуацию под свой контроль. В свою очередь, губернатор заявил, что «на предприятии идут проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения».

Как рассказала “Ъ” Вера Южанская, сейчас Елена Пивоварова оспаривает свое увольнение в суде.

Наталья Шинкарева