HSBC сократит 40% офисных площадей банка по всему миру

Крупнейший европейский банк HSBC намерен сократить в ближайшие годы 40% занимаемых им по всему миру офисных площадей в рамках программы снижения издержек. Об этом банк сообщил в презентации для аналитиков с итогами 2020 года. Как отметил глава HSBC Ноэль Куинн, сокращение площадей будет происходить за счет отказа от продления аренды занимаемых помещений и не коснется здания штаб-квартиры в Лондоне.

Те здания, которые после этого останутся в распоряжении банка, будут, по словам господина Куинна, использоваться более гибко. «Модель работы в наших офисах изменится — повысится уровень заполненности помещений, потому что у нас будет гибридная модель работы»,— пояснил он. При этом переполнения помещений не будет, поскольку за 2020 год банк сократил 11 тыс. сотрудников, включая 17% руководящего состава. Кроме того, гибридная модель работы предусматривает выполнение некоторого объема задач в удаленном режиме, в том числе из дома.

О переходе на аналогичную гибридную модель работы в начале этой недели объявил также глава Lloyds Антонио Орта-Осорио. Банк будет предлагать «рациональные решения в отношении рабочих мест, чтобы привлекать и удерживать более профессиональный, разнообразный и готовый к будущему штат»,— цитирует его The Independent. Некоторые другие банки, как, например, Standard Chartered, уже перешли на такую гибридную модель работы. Но ряд банков, среди которых Barclays и JPMorgan, как отмечает британское издание со ссылкой на заявления их руководителей, охладели к идее удаленной работы в широких масштабах. По их мнению, такой режим негативно сказывается на самочувствии сотрудников и снижает эффективность работы.

Алена Миклашевская